La noche de Messi ante Philadelphia: vuelta al gol, dedicatoria especial y reacción polémica sobre un rival

Uno de los gritos de gol más especiales para Lionel Messi. El astro argentino marcó en el empate de Inter Miami ante Philadelphia por 2 a 2 por una nueva fecha de la MLS, y festejó su primer tanto desde el fallecimiento de su padre Jorge.

El especial momento se produjo a los 25 minutos del primer tiempo, con el partido 1-1. Messi recibió dentro del área, enganchó hacia la derecha, buscó su perfil zurdo y remató entre la doble marca personal, dejando sin opciones al arquero (totalmente tapado), para el 2-1 parcial de Las Garzas.

MAGIC from Messi as @InterMiamiCF take the lead over the Union! 🪄 pic.twitter.com/lJ5tpDMUIA August 20, 2026

Inmediatamente, el «10» miró al cielo y envió un beso por demás significativo: una dedicatoria a su padre, a más de diez días de su llamado a silencio. Visiblemente emocionado, el rosarino recibió el abrazo de sus compañeros y celebró entre sonrisas.

La alegría no duró demasiado para el conjunto de Miami. Philadelphia Union no se dio por vencido y volvió a encontrar el empate. Neil Pierre apareció dentro del área y, con un remate de palomita, marcó el 2-2 definitivo.

Las Garzas fueron por la victoria en el tramo final, pero no logró encontrar el gol de la victoria. De esta forma, el equipo de La Florida acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar. El equipo se mantiene en la segunda posición de la Conferencia Este con 39 puntos, quedando a siete unidades del líder, Nashville

🚨🚨 𝗦𝗛𝗢𝗖𝗞𝗜𝗡𝗚: Messi started a fight and almost got the opponent sent off unfairly. 💔🇦🇷 pic.twitter.com/o0sXU4pUyg August 20, 2026

La reacción de Messi que podría ser sancionada

Más allá de la vuelta al gol, Messi tambipen fue protagonista de un hecho polémico que podría derivar en sanción: la misma ocurrió en el segundo tiempo y será evaluada por el Comité Disciplinario de la MLS.

En las imágenes se observa cómo Leo se acerca a Quinn Sullivan para recriminarle una jugada. En medio del intercambio, el astro le dio un golpe en la cabeza al futbolista de Philadelphia y, después, ambos quedan frente a frente durante unos segundos.

La situación no terminó con una expulsión en ese momento, pero el organismo disciplinario tiene la posibilidad de revisar las imágenes y determinar si corresponde algún castigo.