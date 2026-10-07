El capital apuesta por Vaca Muerta: el superávit energético ya superó 2025 y las petroleras vuelven a captar dólares

El sector energético argentino atraviesa un momento de notable expansión estructural impulsado de lleno por el desarrollo de Vaca Muerta. Este crecimiento operativo se refleja de manera directa en las cuentas externas del país, marcando un punto de inflexión histórico para la macroeconomía nacional.

Según el último informe elaborado por RICSA AlyC, el superávit energético acumulado entre los meses de enero y agosto alcanzó la cifra de US$ 7.834 millones. De esta manera, el saldo positivo de los primeros ocho años del año ya superó los US$ 7.815 millones que se habían registrado durante la totalidad del año anterior.

Al examinar el comportamiento mensual, el mes de agosto aportó un saldo positivo de US$ 977 millones. Dicha cifra representa un incremento del 30,1% si se la compara con el resultado obtenido en el mismo mes de 2025.

Este salto en las cuentas externas se explica por el desempeño de las exportaciones de combustibles y energía, las cuales sumaron US$ 1.494 millones en agosto. Este valor implicó un aumento interanual del 41,2%, impulsado tanto por una mejora en los precios del 27,0% como por un crecimiento del 12,2% en las cantidades enviadas al exterior.

En paralelo a este superávit comercial, las compañías del sector de Oil & Gas aprovecharon la apertura de la ventana de financiamiento internacional para captar importantes sumas de capital.

YPF protagonizó la colocación corporativa más grande de una empresa argentina en los últimos 11 años al emitir US$ 1.200 millones con vencimiento en 2035. Dicha operación contempló un cupón de 7,55% y un rendimiento de 7,85%, logrando recibir ofertas por aproximadamente US$ 2.200 millones para precancelar deuda y financiar su Plan 4×4.

La tendencia de fondeo externo también tuvo como protagonistas a otras firmas privadas del sector durante el mes de septiembre. Vista llevó a cabo una ampliación de su obligación negociable con vencimiento en 2038 por US$ 400 millones bajo ley de Nueva York, elevando el total del bono a USD 900 millones.

Por su parte, Tecpetrol amplió su ON Clase 10 con vencimiento en 2033 por US$ 450 millones, superando el objetivo inicial de US$ 300 millones.

El despliegue de infraestructura destinada a acompañar la expansión hidrocarburífera también registró anuncios de gran envergadura. TGN comunicó el lanzamiento del gasoducto Manuel Belgrano, una traza de 753 kilómetros concebida para unir Tratayén, en Neuquén, con La Carlota, en Córdoba.

Dicho proyecto demanda una inversión de US$ 1.500 millones para su desarrollo troncal que asciende a US$ 2.200 millones contemplando las obras complementarias, con la expectativa de comenzar a operar en abril de 2029.

A esto se sumó la aprobación por parte del Gobierno de un nuevo régimen del RIGI para las empresas Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén en el área Bajo del Choique-La Invernada. Esta iniciativa prevé desembolsos superiores a los US$ 12.000 millones a lo largo de 25 años e incluye la perforación de más de 620 pozos para alcanzar una producción mayor a los 100.000 barriles diarios.

En el plano del gas natural licuado, el megaproyecto Argentina LNG fijó su decisión final de inversión (FID) para el próximo 26 de noviembre en París. YPF firmará el acuerdo junto a ENI y XRG por un monto estimado en USD 51.000 millones para producir 12 millones de toneladas anuales ampliables a 18, respaldado además por una oferta indicativa de hasta US$ 6.000 millones por parte del EXIM Bank de Estados Unidos.

Todo este escenario se desarrolla bajo un contexto global favorable donde el petróleo Brent se sostiene por encima de los US$ 100 por barril, luego de que la OPEP+ decidiera mantener sin cambios sus cuotas de producción para noviembre. No obstante, en el mercado de capitales local las acciones energéticas exhibieron una dinámica predominantemente bajista durante septiembre a pesar de la suba del 10,9% en la cotización del Brent.

Empresas como YPF y Vista sufrieron retrocesos mensuales del 2,8% y 8,6% respectivamente, aunque ambas mantienen una sólida revalorización interanual en dólares que supera el 90%. En contrapartida con la tendencia general del sector, Metrogas se consolidó como la única compañía argentina del segmento en cerrar septiembre en terreno positivo, mientras que las transportadoras y distribuidoras eléctricas experimentaron las caídas más profundas del período.