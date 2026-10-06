Elevan a naranja la alerta por lluvia en Río Negro para este miércoles 7: qué pasa en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja por lluvia en Neuquén y Río Negro para este miércoles 7 de octubre. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Con respecto a la alerta de nivel amarillo, el SMN detalló que consiste en «lluvias persistentes de variada intensidad». Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, aproximadamente, y no se descarta posibles nevadas en las zonas más altas de la cordillera.

Mientras tanto, la alerta naranja significa lluvias «ocasionalmente fuertes», con valores estimados de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados en algunos sectores, y tampoco se descarta la posibilidad de nieve en las partes más elevadas cordilleranas.

Mapa de alerta por lluvia del SMN para este miércoles 7 de octubre.

Alerta por lluvia en Río Negro: las zonas afectadas y los peores horarios

Las zonas bajo alerta amarilla únicamente durante la madrugada del miércoles son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Por su parte, la alerta amarilla regirá desde horas de mañana hasta la noche inclusive en:

Costa de San Antonio.

A su vez, estarán toda la jornada bajo alerta amarilla:

Este de El Cuy.

General Roca.



Mientras tanto, iniciarán la madrugada en alerta amarilla, luego durante la mañana y la tarde se elevará a «naranja», y concluirán la noche de nuevo en nivel amarillo:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.

Avellaneda.

Pichi Mahuida.



Por último, pasarán la madrugada hasta que termine el horario diurno bajo alerta amarilla, después a la tarde se elevará a naranja, y de nuevo en la noche volverán a nivel amarillo:

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.



Cómo sigue la alerta en Neuquén este miércoles 7

Del lado neuquino, las zonas bajo alerta amarilla sólo durante la madrugada son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Después, regirá desde madrugada hasta la tarde incluida: