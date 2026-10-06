Elevan a naranja la alerta por lluvia en Río Negro para este miércoles 7: qué pasa en Neuquén
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja para el norte de la Patagonia por fuertes precipitaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja por lluvia en Neuquén y Río Negro para este miércoles 7 de octubre. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.
Con respecto a la alerta de nivel amarillo, el SMN detalló que consiste en «lluvias persistentes de variada intensidad». Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, aproximadamente, y no se descarta posibles nevadas en las zonas más altas de la cordillera.
Mientras tanto, la alerta naranja significa lluvias «ocasionalmente fuertes», con valores estimados de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados en algunos sectores, y tampoco se descarta la posibilidad de nieve en las partes más elevadas cordilleranas.
Alerta por lluvia en Río Negro: las zonas afectadas y los peores horarios
Las zonas bajo alerta amarilla únicamente durante la madrugada del miércoles son:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó.
Por su parte, la alerta amarilla regirá desde horas de mañana hasta la noche inclusive en:
- Costa de San Antonio.
A su vez, estarán toda la jornada bajo alerta amarilla:
- Este de El Cuy.
- General Roca.
Mientras tanto, iniciarán la madrugada en alerta amarilla, luego durante la mañana y la tarde se elevará a «naranja», y concluirán la noche de nuevo en nivel amarillo:
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- Oeste de El Cuy.
- 25 de Mayo.
- Avellaneda.
- Pichi Mahuida.
Por último, pasarán la madrugada hasta que termine el horario diurno bajo alerta amarilla, después a la tarde se elevará a naranja, y de nuevo en la noche volverán a nivel amarillo:
- Conesa.
- Meseta de Adolfo Alsina.
- Meseta de San Antonio.
- Valcheta.
Cómo sigue la alerta en Neuquén este miércoles 7
Del lado neuquino, las zonas bajo alerta amarilla sólo durante la madrugada son:
- Los Lagos.
- Cordillera de Huiliches.
- Cordillera de Lácar.
- Sur de Aluminé.
Después, regirá desde madrugada hasta la tarde incluida:
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja de Aluminé.
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
- Confluencia.
- Añelo.
- Pehuenches.
- Picún Leufú.
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
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