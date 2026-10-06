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Elevan a naranja la alerta por lluvia en Río Negro para este miércoles 7: qué pasa en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja para el norte de la Patagonia por fuertes precipitaciones.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja por lluvia en Neuquén y Río Negro para este miércoles 7 de octubre. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Con respecto a la alerta de nivel amarillo, el SMN detalló que consiste en «lluvias persistentes de variada intensidad». Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, aproximadamente, y no se descarta posibles nevadas en las zonas más altas de la cordillera.

Mientras tanto, la alerta naranja significa lluvias «ocasionalmente fuertes», con valores estimados de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados en algunos sectores, y tampoco se descarta la posibilidad de nieve en las partes más elevadas cordilleranas.

Mapa de alerta por lluvia del SMN para este miércoles 7 de octubre.

Alerta por lluvia en Río Negro: las zonas afectadas y los peores horarios

Las zonas bajo alerta amarilla únicamente durante la madrugada del miércoles son:

  • Bariloche.
  • Cordillera de Pilcaniyeu.
  • Cordillera de Ñorquincó.

Por su parte, la alerta amarilla regirá desde horas de mañana hasta la noche inclusive en:

  • Costa de San Antonio.

A su vez, estarán toda la jornada bajo alerta amarilla:

  • Este de El Cuy.
  • General Roca.

Mientras tanto, iniciarán la madrugada en alerta amarilla, luego durante la mañana y la tarde se elevará a «naranja», y concluirán la noche de nuevo en nivel amarillo:

  • Meseta de Pilcaniyeu.
  • Meseta de Ñorquincó.
  • 9 de Julio.
  • Oeste de El Cuy.
  • 25 de Mayo.
  • Avellaneda.
  • Pichi Mahuida.

Por último, pasarán la madrugada hasta que termine el horario diurno bajo alerta amarilla, después a la tarde se elevará a naranja, y de nuevo en la noche volverán a nivel amarillo:

  • Conesa.
  • Meseta de Adolfo Alsina.
  • Meseta de San Antonio.
  • Valcheta.

Cómo sigue la alerta en Neuquén este miércoles 7

Del lado neuquino, las zonas bajo alerta amarilla sólo durante la madrugada son:

  • Los Lagos.
  • Cordillera de Huiliches.
  • Cordillera de Lácar.
  • Sur de Aluminé.

Después, regirá desde madrugada hasta la tarde incluida:

  • Catán Lil.
  • Collón Curá.
  • Zapala.
  • Zona baja de Aluminé.
  • Zona baja de Huiliches.
  • Zona baja de Lácar.
  • Confluencia.
  • Añelo.
  • Pehuenches.
  • Picún Leufú.
  • Este de Loncopué.
  • Este de Picunches.
  • Este de Ñorquín.
  • Sur de Chos Malal.
  • Sur de Minas.


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