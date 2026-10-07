Causa Viento Sur: habló el ministro de Desarrollo Social de Omar Gutiérrez tras el sobreseimiento

“En la organización, estuvo casi todo el gabinete involucrado porque no se hizo nada mal: desde el gobernador hasta la última persona que estuvo en este tema de las cooperativas, no se hizo nada ilícito”, dijo el ministro de Desarrollo Social del ex gobernador Omar Gutiérrez, Germán Chapino.

El ex funcionario y su antecesor en el mismo cargo, Abel Di Luca, fueron sobreseídos del los cargos de defraudación, imputados por la fiscalía en calidad de autores. La jueza consideró que la acusación no probó su participación en el supuesto desvío de fondos de los planes de capacitación, ni la coautoría con las organizaciones sociales en la maniobra.

Si iba a juicio, Chapino pedía la declaración de ministros, de mediadores judiciales y de las áreas de control contable (foto Emiliano Ortiz)

“Gracias a Dios se hizo justicia y no metió la cola la política ni nada por el estilo”, dijo Chapino. Consultado sobre el presunto desvío del dinero explicó que “ los controles existieron porque si no, no se puede pagar. Y esto fue algo en conjunto, entre Desarrollo Social, Economía, parte de contaduría; eran contextos diferentes de los que estamos viviendo hoy”, sostuvo.

Agregó que las agrupaciones sociales organizadas “nos tomaban de rehén, cortando puentes, rutas, lo último fue la avenida Argentina, era otro contexto”, insistió.

Recordó que los planes de capacitación surgieron tras un acuerdo de mediación en la fiscalía. “No se podría haber pagado si no estuviera todo en regla. La fiscalía tendría que haber actuado cuando cortaban las rutas y puentes y nos dejaban solos al Ejecutivo”, cuestionó.



Agregó que “hicimos denuncias, la municipalidad también hizo varias de los cortes y ellos nunca actuaron. No estuvo mal el acuerdo en fiscalía”, recordó.