La suba de ingresos propios de Río Negro se desaceleró en septiembre

La caída de Ingresos Brutos fue del 2,6% en el último mes. Foto: Marcelo Ochoa.

Los ingresos propios de Río Negro evidenciaron un leve descenso en septiembre frente al registro de agosto.

La última recaudación llegó a los $81.165 millones (unos US$52,7 millones), lo que representa una caída de algo más del 1% en relación con el mes anterior.

En el acumulado de 2026, los tributos rionegrinos totalizaron $713.843 millones (unos US$467 millones), con un aumento de casi el 38% frente a igual período de 2025.

La inflación interanual, según el último registro disponible del Indec correspondiente a agosto, fue del 33,5%. La evolución de Ingresos Brutos alcanzó un aumento del 35,5%.

Las declaraciones juradas presentadas para septiembre reflejan bajas en dos actividades importantes: un 9% en el sector de la construcción y un 3% en el turismo.

En septiembre se advirtió una desaceleración. En la Agencia de Recaudación explican que ese descenso es habitual y responde a un menor movimiento económico que expresan las declaraciones juradas de Ingresos Brutos correspondientes a agosto, cuando en julio se había registrado plenamente el impacto de la temporada de invierno.

La recaudación de Ingresos Brutos de septiembre ascendió a $64.319 millones (cerca de US$41,8 millones), frente a los $66.024 millones de agosto (US$42,9 millones). La última percepción representó una baja del 2,6%.

Las declaraciones juradas presentadas por agosto para Ingresos Brutos —que constituyen la base de la recaudación de septiembre— reflejan dos descensos en la actividad frente al mes anterior: un 9% en el sector de la construcción y un 3% en el turismo.

El descenso no sorprendió a la cartera impositiva, que conduce Alejandro Palmieri. Es un comportamiento “esperable”, afirman.

Además, en la Agencia se destaca que los registros también expresan la disminución de la actividad y de la facturación extraordinaria de las grandes empresas del primer anillo de contratistas de la obra del oleoducto VMOS, que ingresa en su etapa final.

La disminución en la ejecución del proyecto VMOS impacta en la recaudación, pero ese consorcio comenzará a tributar a mediados del 2027 por el transporte petrolero.

En el análisis tributario, en la Provincia se admite ese impacto negativo por la conclusión de la obra. A la vez, se señala que para mediados del año próximo se espera el comienzo de los pagos por el servicio de transporte de petróleo y se proyecta, además, un mayor nivel de ejecución de los gasoductos vinculados con los proyectos de GNL.

En septiembre, los descensos nominales frente a las percepciones de agosto se concentraron en Ingresos Brutos y Sellos, ambos vinculados con la actividad económica. En cambio, aumentaron las recaudaciones de Inmobiliario, Automotor y Otros tributos.

Simultáneamente, las estadísticas impositivas expresan aumentos en dólares de entre el 26% y el 29% en el período enero-septiembre, según la comparación con los últimos cuatro ejercicios.

Esta evolución está vinculada, en parte, con la menor movilidad del tipo de cambio frente al crecimiento nominal de los ingresos provinciales. Las conversiones y los porcentajes de la infografía corresponden a las cotizaciones de septiembre de cada año de recaudación, por lo que presentan las distorsiones propias de las oscilaciones cotidianas de la moneda durante los nueve meses analizados.