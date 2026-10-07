PwC apuesta por Cuyo: conocimiento, talento local y experiencia para acompañar el nuevo boom minero argentino

Leonardo Viglione, socio de PwC Argentina, líder de la industria minera, analiza el escenario de crecimiento del sector y la decisión de fortalecer la presencia de la firma en Cuyo. Foto gentileza.

La minería argentina atraviesa un momento de transformación. El avance de proyectos de cobre, oro y litio está aumentando las perspectivas de inversión y colocando nuevamente al país en el radar de la industria internacional. Datos publicados recientemente muestran niveles récord de exportaciones mineras durante el primer semestre de 2026, en un contexto de incremento de inversiones y producción.

Dentro de ese mapa, San Juan ocupa una posición especialmente relevante. Su trayectoria minera, la presencia de proyectos de gran escala y el conocimiento acumulado durante años no solo conformaron una cadena de proveedores, sino también una base de profesionales y técnicos familiarizados con las particularidades de la industria.

El crecimiento del sector trae, al mismo tiempo, nuevos desafíos. Ya no se trata únicamente de desarrollar los proyectos, sino también de contar con capacidades profesionales, empresariales e institucionales suficientes para acompañarlos. La formación de talento especializado aparece cada vez más vinculada al desarrollo minero de Cuyo. En ese escenario, PwC viene fortaleciendo sus capacidades para la industria minera a nivel nacional y regional.

La firma cuenta con equipos que trabajan sobre problemáticas específicas de compañías en diferentes etapas del ciclo minero, desde exploración y desarrollo hasta producción, incluyendo especialistas con experiencia en estándares contables y de auditoría internacionales.

Sobre este nuevo escenario conversamos con Leonardo Viglione, socio de PwC Argentina, líder de la industria minera.

¿Cómo observa PwC el momento que está atravesando actualmente la minería argentina?

Estamos frente a una oportunidad muy importante para la Argentina. El país cuenta con recursos minerales relevantes y existe un creciente interés por desarrollar proyectos, especialmente vinculados al cobre, el litio y los metales preciosos.

Lo interesante es que esto trasciende a las compañías mineras. Cuando nos referimos a proyectos de esta magnitud, hablamos también de infraestructura, proveedores, servicios profesionales y, fundamentalmente, personas. Por eso creemos que el desarrollo de la actividad tiene que venir acompañado por el fortalecimiento de las capacidades locales y regionales. Nuestro desafío, como firma de servicios profesionales, es aportar experiencia, conocimiento técnico y una mirada integral de la industria para acompañar ese proceso.

¿Qué lugar ocupa San Juan dentro de esta nueva etapa?

San Juan cuenta con una ventaja muy importante: el conocimiento que ha construido durante años en torno a la minería, impulsado por el desarrollo sostenido de esta actividad en la provincia. Dispone de profesionales con experiencia en el sector, universidades vinculadas a su cadena de valor, proveedores especializados y una cultura productiva que se fue consolidando a través de proyectos concretos. Ese conocimiento constituye hoy uno de sus principales activos.

Además, la cartera de proyectos de cobre vuelve a posicionar a la provincia en el centro de las conversaciones sobre el futuro de esta industria en la Argentina. Por eso entendemos que es un lugar estratégico desde el cual acompañar esta nueva etapa.

¿Cómo se prepara PwC para acompañar el crecimiento de la industria?

Nuestro enfoque se apoya en dos fortalezas complementarias. Por un lado, contamos con la experiencia regional de nuestra firma acompañando a compañías del sector y con equipos que conocen las particularidades de los proyectos en cada una de sus etapas. Por otro, disponemos de profesionales locales que aportan un profundo conocimiento del contexto en el que estas empresas desarrollan sus actividades.

La combinación de la experiencia de nuestra red global en la industria con una sólida presencia local nos permite estar más cerca de nuestros clientes, comprender sus desafíos de manera integral y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de capacidades que perduren en la región.

¿Por qué PwC decidió fortalecer su presencia en Mendoza y San Juan?

Observamos dos factores que se potencian mutuamente. Por un lado, el crecimiento que está experimentando el sector en la región de Cuyo y las perspectivas de inversión para los próximos años. Por otro, la calidad y el talento de los profesionales que encontramos en la zona. En San Juan contamos con un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en impuestos, contabilidad, finanzas y economía, que trabajan junto a clientes de alcance global y contribuyen a generar valor a lo largo de toda la cadena productiva.

Esta provincia posee una trayectoria consolidada en esta actividad, mientras que Mendoza está comenzando a abrir nuevas oportunidades vinculadas a su desarrollo. Vemos a Cuyo como una región con el potencial de consolidar capacidades profesionales de alto nivel y convertirse en un polo estratégico para acompañar el crecimiento de la industria en la Argentina.

¿La búsqueda de talento se está convirtiendo en uno de los desafíos de la minería?

Sin duda. El capital humano va a ser uno de los factores centrales para que la Argentina pueda transformar los proyectos anunciados en desarrollo sostenible en el tiempo. Uno de los grandes desafíos de la industria comenzar a construir la próxima generación de profesionales que llevará adelante los proyectos mineros en las próximas décadas en la región

Las compañías vinculadas a la cadena de valor de la minería que triplican o cuadruplican el personal directo van a necesitar ingenieros y geólogos, pero también contadores, especialistas en impuestos, finanzas, tecnología, sustentabilidad, recursos humanos y muchas otras disciplinas.

Eso abre una oportunidad muy interesante para los jóvenes de San Juan. Trabajar en minería no significa necesariamente trabajar dentro de una mina. Existe un mercado mucho más amplio de actividades profesionales alrededor de la industria.

¿Qué rol cumplen las universidades en esa estrategia?

Para nosotros la vinculación entre empresa y universidad es fundamental. No alcanza con incorporar profesionales cuando aparece la demanda. Hay que contribuir previamente a generar conocimiento, acercar la experiencia práctica a las aulas y ayudar a que los estudiantes entiendan cuáles son los desafíos reales que probablemente encontrarán cuando ingresen a la industria.

Dentro de nuestros equipos ya existe experiencia concreta en esa articulación. Por ejemplo, profesionales de PwC participan en actividades académicas y en la preparación y dictado de Maestrías / Diplomatura de Contabilidad Minera en la Universidad Católica de Cuyo, en San Juan.

Ese tipo de iniciativas permite conectar el conocimiento académico con situaciones reales de la industria y, sobre todo, contribuir a que parte del talento que van a necesitar los proyectos pueda desarrollarse localmente.

¿Qué oportunidades genera este escenario para los jóvenes profesionales?

Un joven profesional de San Juan o Mendoza puede comenzar trabajando con un proyecto local y rápidamente encontrarse frente a normas internacionales, estructuras de inversión complejas, compañías multinacionales y especialistas de distintos países. Eso es precisamente lo que queremos potenciar. Que el conocimiento global pueda llegar a Cuyo y que, al mismo tiempo, el talento y la experiencia construidos en la región se pueda proyectar hacia otros mercados, creando nuevas oportunidades profesionales para los nuevos talentos.

Entonces, ¿qué significa para PwC tener presencia en Cuyo?

Significa estar cerca de donde está ocurriendo una transformación importante de la economía argentina. En PwC llevamos más de 110 años acompañando el desarrollo del país y hoy contamos con más de 5.900 profesionales distribuidos en oficinas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario. Esa trayectoria respalda nuestra apuesta de largo plazo: acercar experiencia, desarrollar conocimiento especializado, formar talento y consolidar equipos locales que acompañen a las organizaciones con servicios de excelencia.