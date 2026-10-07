“Vivirlo como mujeres es otra cosa”: cómo el VMOS impulsa el empleo local y abre caminos en Punta Colorada

El desarrollo del proyecto Vaca Muerta Oil Sur en Punta Colorada genera nuevas oportunidades laborales y de inserción profesional en la región. Foto gentileza Gobierno de Río Negro.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada se consolida como un motor de transformación para las comunidades de la región, traduciendo las grandes inversiones energéticas en oportunidades concretas de empleo local. A través de políticas que priorizan la mano de obra rionegrina, la iniciativa genera un impacto directo en el desarrollo profesional y personal de quienes forman parte de su ejecución.

Nahiara Antonio, técnica-química oriunda de Sierra Grande, encontró en el VMOS una oportunidad de desarrollo a solo 40 minutos de su hogar. Su rol como operadora de campo abarca tareas fundamentales en la terminal de Punta Colorada, tales como el control de válvulas, equipos y la seguridad operativa.

“Esta es una oportunidad gigante porque el proyecto es enorme a nivel país”, describió Nahiara en una entrevista que brindó a la provincia de Río Negro, destacando el valor de poder desempeñarse cerca de su familia. Para ella, quien señaló que antes los jóvenes debían irse de la ciudad para crecer, este escenario representa un cambio rotundo para Sierra Grande y una alternativa única en su propia tierra.

En ese marco, a través de la Ley 80/20 impulsada por el Gobernador Weretilneck se prioriza la contratación de mano de obra rionegrina, garantizando que la ejecución de proyectos energéticos se traduzcan en oportunidades reales con empleo local. “En nuestra provincia, queremos que el desarrollo y las grandes inversiones tengan como protagonistas a los rionegrinos” sostuvo el Gobernador.

En paralelo, Paola Lagos protagonizó otro de los cambios impulsados por el entorno del VMOS al dejar atrás su trabajo administrativo para convertirse en una de las primeras conductoras en el proyecto. Tras superar las instancias de formación y capacitación requeridas para operar los vehículos, asumió este nuevo desafío dentro del rubro del transporte.

“En mi caso la decisión la tomé por una cuestión personal, opté por este rubro que es el transporte porque es mucho más amplio”, celebró y añadió: “Para nosotras, como mujeres, vivirlo es otra cosa”.

Paola sobre su integración laboral. La conductora destacó que la decisión respondió a una búsqueda de horizontes más amplios y valoró positivamente el giro tanto en el plano personal como en el profesional.

Para ocupar el puesto actual, Paola, al igual que el resto de trabajadores de la empresa, tuvo que cumplir con instancias de formación, que les brindan las habilitaciones correspondientes para poder conducir los vehículos: “Para ingresar en la empresa y en este proyecto hay varias capacitaciones”, afirmó.

La inserción de trabajadoras y trabajadores locales en áreas operativas y logísticas se sustenta en el marco de normativas provinciales orientadas a garantizar que la llegada de inversiones se traduzca en previsibilidad y trabajo genuino. Desde el gobierno provincial se remarca que estas acciones buscan posicionar a Río Negro como protagonista central en el futuro energético de la Argentina.

Las experiencias de Nahiara y Paola evidencian cómo los proyectos productivos de gran escala modifican el tejido laboral de la provincia, abriendo caminos en sectores tradicionalmente masculinizados o que requerían la migración hacia otros centros urbanos. De esta manera, el VMOS continúa avanzando en su ejecución mientras redefine las oportunidades de crecimiento para los habitantes de la región.