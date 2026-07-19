«La previa desde adentro»: así llegaron los primeros hinchas al Metlife para vivir la final del Mundial 2026

La cuenta regresiva entró en su fase más caliente. Las autoridades de la FIFA habilitaron los molinetes de acceso al gigantesco MetLife Stadium y la marea de hinchas que rodeaba el recinto desde las primeras horas de la mañana comenzó a avanzar de manera ordenada. Bajo un estricto anillo de seguridad electrónica y policial, las tribunas del estadio con capacidad para más de 82.500 espectadores empezaron a teñirse con el color de la máxima cita del planeta fútbol.

Foto: Clarín Fotografía.

Se espera un lleno absoluto en Nueva Jersey para el partido de este domingo 19 de julio a las 16:00 (hora de Argentina). La locura por ver a la Scaloneta defender la corona ante la Roja desató un fenómeno comercial sin precedentes en la historia de los mundiales, impulsado de manera exclusiva por la chance de ver a Lionel Messi alzar la copa en lo que se perfila como su última función en una Copa del Mundo.

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Así se vive la previa en los accesos de Nueva Jersey para la final del Mundial 2026

El color en las afueras del estadio combina el aroma tradicional de los asados y los mates con la tecnología norteamericana. Los hinchas argentinos volvieron a copar los estacionamientos circundantes del predio del Meadowlands Sports Complex, repitiendo el ritual de banderas, cánticos dedicados a Diego Maradona y el clásico recuerdo de la victoria en semifinales contra Inglaterra.

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La organización del evento recomendó a los espectadores ingresar con un mínimo de tres horas de anticipación para evitar cuellos de botella en los cacheos principales, teniendo en cuenta la envergadura de la ceremonia de clausura que arrancará a las 14:30 con la presencia de figuras de la talla de Post Malone y Tom Cruise.

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Locura en la reventa: los precios insólitos para entrar al MetLife

El cruce generacional entre el astro rosarino y el desparpajo de la España de Lamine Yamal destruyó cualquier previsión económica en el mercado secundario de entradas. A solo horas del pitazo inicial, conseguir un asiento en el estadio requería desembolsar sumas de dinero prohibitivas:

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Entradas más baratas (sectores altos): Cotizan entre los 7.400 y 8.200 dólares .

Cotizan entre los . Ticket promedio general: Oscila entre los 11.327 y 12.751 dólares según la ubicación.

Oscila entre los según la ubicación. Plateas preferenciales y palcos: Superan holgadamente los 25.000 dólares en las plataformas de reventa autorizadas.