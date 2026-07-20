En Neuquén licitan la pasarela a la Isla de los Pájaros para conocer la confluencia de los ríos desde un nuevo mirador

La pasarela unirá el sendero que llega hasta el río Limay con la Isla de los Pájaros, donde habrá un mirador que también es parte de la licitación

La telesilla o teleférico funcionará desde la península de Hiroki hasta laIsla de los Pájaros, en verano de 2027-2028

La municipalidad sacó a licitación la pasarela y el mirador en el islote sobre el río Limay conocido como la “Isla de los Pájaros”, con una apertura de ofertas que se programó para el 6 de agosto. El proyecto integral, prevé instalar después un teleférico desde el mirador desde la zona insular hasta la península de Hiroki, para hacer el cruce del río Limay por vía elevada en el caso de los adultos mayores o las personas que no puedan acceder a la Isla de los Pájaros por la pasarela.



Para esta etapa, se fijó un presupuesto de 11.824.409113,63 pesos para “el puente península de Hiroki, miradores y pasarela en la Isla de las Aves – confluencia de los ríos Limay y Neuquén”.



Con la firma del contrato, la empresa que resulte adjudicataria tendrá un plazo de 9 meses (270 días corridos) para terminar. Los sobres con las ofertas se abrirán el 6 de agosto.

Será en la secretaría de Infraestructura y Planeamiento del municipio ubicado en Godoy y Novella. La consulta de los pliegos se habilitó en la subsecretaría de Gestión de contrataciones de obras y se venderán hasta el 28 de julio, a 11.825.409,11 pesos.



La obra se ejecutará con fondos municipales. El financiamiento saldrá de “rentas generales” para luego ser calzados en el ítem de Obra Pública de 2026, cuando se haga la readecuación presupuestaria en cuanto se defina el monto de la adjudicación.



La obra de la pasarela fue adelantada en forma exclusiva a Río Negro el 1 de enero, como un objetivo de la gestión para el desarrollo turístico de la ciudad. El intendente Mariano Gaido explicó que será la primera parte del proyecto, que prevé concluir para la temporada posterior, con un teleférico sobre el río Limay (entre el islote y la península), en la zona del nacimiento del río Negro, para los pasajeros que no puedan usar la pasarela peatonal.