La Libertad Avanza ya tiene sello formalizado para competir en Río Negro

Autoridades y dirigentes de la LLA Río Negro acudieron a principios de julio a una audiencia con el Juzgado Electoral. Foto: Gentileza

La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el reconocimiento como partido político provincial para actuar en la jurisdicción de Río Negro y con este aval tiene vía libre para debutar en las elecciones a Convencionales de Bariloche y llevar su propio sello en 2027.

El juez Electoral de Río Negro, Carlos Da Silva, otorgó el reconocimiento y la personería jurídico-política a la fuerza para “actuar en el ámbito provincial y municipal” en Río Negro, con sus correspondientes colores en tono violeta y negro; y cerca de una decena de emblemas entre los que se incluye la “peluca” alusiva a la cabellera del presidente Javier Milei; la imagen de un león en distintos tonos; el contorno de un águila y una serpiente.

Los emblemas y escala cromática de La Libertad Avanza.

La resolución judicial se emitió el 7 de julio, días después de la última audiencia convocada por el magistrado en el contexto del trámite que realiza el partido a través de su apoderado y vicepresidente Damián Torres.

En los considenados, Da Silva tomó en cuenta que LLA tiene reconocimiento definitivo como partido de distrito a nivel nacional, bajo el registro 174, con autoridades electas y proclamadas con vigencia hasta marzo de 2029, con la diputada Lorena Villaverde como presidenta, Torres como vicepresidente y el senador Enzo Fullone en calidad de tesorero, aunque en el último tiempo éste último tomó las riendas de la fuerza y el proceso de crecimiento con nuevas incorporaciones.

Según consta en la resolución judicial, LLA en Río Negro cuenta con 2.395 afiliados registrados y cumplimentó con la presentación de la Carta Orgánica Partidaria.

En este proceso de reconocimiento ninguna otra fuerza política realizó observaciones u objeciones a los emblemas propuestos por LLA, a diferencia de lo ocurrido en la órbita federal cuando otros partidos plantearon reproches, como Primero Río Negro que también utiliza el relieve de un león aunque en otra escala cromática.