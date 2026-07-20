La Libertad Avanza ya tiene sello formalizado para competir en Río Negro
El Juzgado Electoral Provincial otorgó el aval para la fuerza de Javier Milei, con todos sus emblemas. No hubo objeciones de otras fuerzas.
La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el reconocimiento como partido político provincial para actuar en la jurisdicción de Río Negro y con este aval tiene vía libre para debutar en las elecciones a Convencionales de Bariloche y llevar su propio sello en 2027.
El juez Electoral de Río Negro, Carlos Da Silva, otorgó el reconocimiento y la personería jurídico-política a la fuerza para “actuar en el ámbito provincial y municipal” en Río Negro, con sus correspondientes colores en tono violeta y negro; y cerca de una decena de emblemas entre los que se incluye la “peluca” alusiva a la cabellera del presidente Javier Milei; la imagen de un león en distintos tonos; el contorno de un águila y una serpiente.
La resolución judicial se emitió el 7 de julio, días después de la última audiencia convocada por el magistrado en el contexto del trámite que realiza el partido a través de su apoderado y vicepresidente Damián Torres.
En los considenados, Da Silva tomó en cuenta que LLA tiene reconocimiento definitivo como partido de distrito a nivel nacional, bajo el registro 174, con autoridades electas y proclamadas con vigencia hasta marzo de 2029, con la diputada Lorena Villaverde como presidenta, Torres como vicepresidente y el senador Enzo Fullone en calidad de tesorero, aunque en el último tiempo éste último tomó las riendas de la fuerza y el proceso de crecimiento con nuevas incorporaciones.
Según consta en la resolución judicial, LLA en Río Negro cuenta con 2.395 afiliados registrados y cumplimentó con la presentación de la Carta Orgánica Partidaria.
En este proceso de reconocimiento ninguna otra fuerza política realizó observaciones u objeciones a los emblemas propuestos por LLA, a diferencia de lo ocurrido en la órbita federal cuando otros partidos plantearon reproches, como Primero Río Negro que también utiliza el relieve de un león aunque en otra escala cromática.
Comentarios