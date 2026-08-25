La revelación de Di María después de los dos goles a Talleres: «Tengo que jugar con dolor»

Ángel Di María fue la gran figura y anotó los dos goles de Rosario Central en el 2-2 ante Talleres y después habló en conferencia de prensa. «Demostramos que seguimos vivos. Hace un par de años que Central viene así y eso es lindo. La calentura fue porque sabíamos que si ganábamos nos poníamos primeros y a un punto de la Anual«, expresó Fideo sobre el encuentro que cerró la fecha 6. El Canalla lo perdía 2-0, pero salvó un punto y hasta lo pudo ganar.

Uno de los momentos más movilizantes de la noche se dio cuando el experimentado futbolista debió explicar los motivos de su profunda emoción tras marcar el segundo tanto. «Uno escucha muchas cosas. La gente no sabe si uno tiene una lesión o si tiene algún problema. Uno intenta y le mete igual. Tengo una lesión que me está costando, tengo que jugar con dolor, pero lo estoy trabajando. No es fácil, intento hacer lo mejor posible», confesó a corazón abierto.

«Estoy para sumar y hacer lo mejor posible»

En la misma línea, reafirmó su compromiso absoluto con la institución y su vigencia dentro del campo de juego a pesar de los años: «Estoy acá para sumar y para hacer lo mejor posible. Intento que no se note que tengo 38 años. Intentamos sumar y que Central siga creciendo. Eso es lo importante. Ahora vamos a tener un poco más de tiempo para recuperarnos», agregó Fideo, pieza fundamental en la levantada del equipo dirigido tácticamente por Jorge Almirón.

En el final de la charla, Di María opinó sin filtros sobre la drástica decisión adoptada por la FIFA respecto a su amigo y compañero de la Selección Argentina, Leandro Paredes, quien recibió diez fechas de suspensión tras los incidentes registrados en la final disputada frente a España. Fideo sentenció: «Es exagerado lo que le dieron a Paredes y a Molina. Podía pasar, pero es bastante exagerado y seguramente se la van a bajar».