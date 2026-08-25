La Justicia de Bolivia dio la sentencia para los dos acusados del ataque contra la expareja de Fernando Cerimedo

La justicia boliviana dictó la sentencia para dos personas implicadas en el avance de la causa que investiga el ataque contra Nadia Beller, de 33 años, quien es la expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo.

La medida recayó sobre Róger A. C., de 41 años, y Paola Andrea, de 39, quienes prestaron declaración ante el Juzgado ubicado en la zona de Los Lotes, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, bajo una estricta custodia policial.

Cómo fue el caso por el ataque a Nadie Beller

El ataque investigado por los tribunales de Santa Cruz de la Sierra tiene como víctima a la abogada Nadia Beller y se enmarca en un proceso judicial de alto impacto público y político que involucra a su expareja, el consultor Fernando Cerimedo. La gravedad de la tentativa de asesinato motivó la rápida intervención de las autoridades locales para reconstruir la cadena de responsabilidades detrás del atentado.

La Fiscalía imputó formalmente a ambos sospechosos por la presunta comisión del delito de tentativa de asesinato, atribuyéndoles una participación directa en la logística para la provisión del armamento.

En el marco de los diversos allanamientos y operativos realizados por las Fuerzas de Seguridad, se logró el secuestro de una segunda arma de fuego en poder de uno de los imputados, aunque las pericias preliminares descartaron que fuera la utilizada en el hecho investigado.

Entre los elementos probatorios bajo análisis, los investigadores incorporaron además una motocicleta que habría sido utilizada para concretar los desplazamientos y la huida de los supuestos autores materiales.

Cuál fue la sentencia de la Justicia boliviana para los dos acusados del ataque

Por disposición del magistrado interviniente, ambos imputados deberán cumplir 120 días de prisión preventiva con la medida cautelar en el centro penitenciario de Palmasola, el mismo establecimiento en el que Cerimedo se encuentra bajo un régimen de 180 días de prisión preventiva.

Según las explicaciones brindadas por el fiscal del caso, Herland Rodríguez, Róger A. C. habría sido el encargado de vender el arma de fuego al presunto autor material del ataque, un ciudadano extranjero que continúa prófugo.

Las actuaciones judiciales continúan en desarrollo con el objetivo de dar con el paradero de los autores materiales del hecho, entre los que figura un ciudadano colombiano identificado bajo el alias de «Juancho«, quien permanece en condición de prófugo mientras se analizan los peritajes balísticos y de movilidad incautados en la causa.

Respecto de la situación procesal de Paola Andrea, el representante del ministerio Público Fiscal señaló que se le atribuye haber cobijado y resguardado el armamento empleado durante el atentado. A pesar de compartir el predio carcelario, las autoridades judiciales y penitenciarias aclararon que los dos nuevos detenidos no compartirán el mismo sector ni pabellón con el consultor político.

Con información de NA.