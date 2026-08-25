Jagger Herrera, el defensor central de Boca que llegó para quedarse

Boca sufre con los marcadores centrales y por eso Rodolfo Arruabarrena insiste con reforzar esa zona. Nicolás Figal y Lautaro Di Lollo son mirados de reojo, Ayrton Costa y Marco Pellegrino se lesionaron, y en medio de tanto lío, apareció Facundo Herrera, más conocido como Jagger. Con 20 años, el central mostró personalidad y llegó para quedarse, porque seguramente saldrá entre los titulares contra Lanús, el viernes, en la vuelta a La Bombonera.

Herrera jugó un gran partido y será titular ante Lanús. (Gentileza)

El defensor central jugó todo el segundo tiempo ante Racing, en el 1-1, y fue uno de los mejores del Xeneize. En su segundo partido con el primer equipo, tuvo que disputar un clásico y hacerlo como segundo marcador central, cuando su posición natural es ser el primer zaguero. Por el buen nivel que mostró, recibió elogios por parte de los hinchas de su equipo, quienes pidieron por su titularidad.

“¿Qué hace este pibe en el banco? Tiene que ser titular”, “Quieren un 2, acá tienen”, “Tiene mucha calidad para seguir en Reserva”, “Hoy entró más suelto y la rompió”, “Con la personalidad que entró este pibe”, “Excelente partido”, “Está listo para Boca”, fueron algunos de los comentarios elogiando al central surgido en Boca Predio.

Ruggeri: «Mirá, igual a mí»

Oscar Ruggeri, de comienzos en Boca, pero más identificado con River, fue uno de los primeros que habló sobre el debut de Jagger Herrera. «Me puse justo a mirar el partido y cuando lo vi entrar, le digo a Nancy, ‘Mirá, igual a mí’”, contó el Cabezón durante el pase de ESPN.

Herrera y Ruggeri, el mismo peinado desde 1981 hasta 2026.

El exdefensor, campeón mundial con Argentina en 1986 y surgido en el Xeneize, había recibido una foto del juvenil y automaticamente la compararon con una suya, de la temporada 1981, cuando se consagró campeón del Metropolitano, junto a Diego Armando Maradona.