Quiénes siguen en carrera en Gran Hermano tras la eliminación de Tamara Paganini

La gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó una de las salidas más impactantes de la temporada. En una noche atravesada por la tensión y las expectativas, el juego dio un giro rotundo cuando Tamara Paganini quedó fuera de la competencia tras un mano a mano definitorio frente a Solange «Sol» Abraham.

Uno por uno, quiénes siguen en carrera en Gran Hermano

La placa de eliminación estuvo integrada por seis participantes con posibilidades de abandonar la casa de Gran Hermano. En la gala del lunes se definió la salida tanto de un jugador como de su acompañante -excompetidores que ingresaron para respaldar a los participantes en juego-.

Tras el anuncio de Santiago del Moro sobre la eliminación de Tamara Paganini y, en consecuencia, de Nazareno Pompei, la final se encuentra cada vez más cerca. Solo siete jugadoras continúan en competencia:

Solange “Sol” Abraham Luana Fernández Mariela Pietro Pincoya Yisela «Yipio» Pintos Yanina Zilli Charlotte Caniggia

De las siete participantes, solo Luana, Zilli y Pincoya compiten de manera ininterrumpida desde el comienzo del programa. Las demás abandonaron la casa y regresaron en instancias posteriores, salvo Mariela Pietro y Charlotte Caniggia, quienes se sumaron en la etapa de incorporación de nuevos jugadores.

Tamara Paganini quedó eliminada de Gran Hermano

El voto del público determinó que Tamara Paganini debía abandonar la casa. La eliminación generó sorpresa por el peso que la participante había adquirido en el reality y por haber llegado a la instancia decisiva junto a otra de las grandes protagonistas del programa.

Fiel a su estilo, se tomó la salida con buen humor y se despidió de sus compañeros con un mensaje emotivo.

«Gente, fue un placer… Big, esta historia no termina, vos sabés… ¡Te amo! Chicos, los espero afuera con asado. ¡Chau!», expresó antes de cruzar la puerta definitiva.