Escapada en tren y por menos de $2.500: tres pueblos con lagunas hermosas, salame quintero e historia rural

El tren de larga distancia Retiro-Junín vuelve a pasar por Cortines, un pueblo rural de Luján. Foto: Agencia NA (YouTube – Marcelo Greco)

Cuando no hay dinero para viajes largos, el tren aparece como una de las alternativas más accesibles para salir del AMBA y cambiar, aunque sea por unas horas, el ruido de la ciudad por pueblos, lagunas, estaciones antiguas y mesas donde la comida también cuenta una historia. Vicente Casares, Chascomús y Mercedes pueden recorrerse en tren por menos de $2.500 por tramo utilizando una tarjeta SUBE registrada.

La propuesta tiene además una ventaja que se siente en el bolsillo: permite dejar el auto en casa y evitar combustible, peajes y estacionamiento. También ofrece la posibilidad de armar una escapada de un día o quedarse durante todo el fin de semana, según el tiempo y las ganas de andar.

Vicente Casares: picadas, campo y memoria de La Martona

A pocos kilómetros de Cañuelas, Vicente Casares conserva ese aire de pueblo rural donde las historias parecen estar escondidas detrás de una estación, una tranquera o una mesa servida. El lugar se transformó en una opción cada vez más buscada para quienes quieren combinar gastronomía y tradición bonaerense.

El pueblo tiene unos 1.300 habitantes y desde el 22 de junio recuperó su estación y volvió a recibir trenes, un regreso que volvió a acercarlo a quienes buscan escapadas sencillas desde el AMBA.

Entre sus atractivos aparece la histórica fábrica La Martona, considerada pionera de la industria lechera argentina. A su alrededor se despliega una propuesta gastronómica vinculada al campo, con restaurantes, parrillas, almacenes y establecimientos donde aparecen carnes asadas, pastas caseras y productos regionales.

Cómo llegar

Para llegar desde el AMBA hay que tomar el tren de la línea Roca desde Plaza Constitución, con destino a Ezeiza-Cañuelas.

Origen: Plaza Constitución.

Línea: Roca.

Destino: Vicente Casares.

Valor por tramo: $730 con SUBE registrada.

Chascomús: una laguna para mirar y una mesa para quedarse

A la Laguna de Chascomús

Hay destinos que tienen un paisaje que funciona como punto de encuentro. En Chascomús, la laguna es ese lugar: aparece como telón de fondo para caminar, descansar, sacar fotos y, también, sentarse a comer.

La ciudad es uno de los clásicos turísticos de la provincia y combina naturaleza, patrimonio histórico y una variada propuesta gastronómica. Frente a la laguna se suceden restaurantes, parrillas y bares, con pescados de agua dulce, pastas artesanales y platos tradicionales de la cocina bonaerense.

La escapada puede organizarse para pasar el día junto al agua, recorrer la ciudad y terminar la jornada alrededor de una mesa.

Cómo llegar

El viaje requiere hacer un trasbordo.

Primer tramo: Plaza Constitución-Alejandro Korn.

Segundo tramo: Alejandro Korn-Chascomús.

Plaza Constitución-Alejandro Korn: $730.

Alejandro Korn-Chascomús: $1.680.

Total por tramo: $2.410 con SUBE registrada.

Así, ida y vuelta representan $4.820, siempre considerando las tarifas indicadas y una SUBE registrada.

Mercedes: el sabor que lleva nombre propio

En Mercedes, la gastronomía tiene una identidad que se reconoce casi de inmediato: el salame quintero. La ciudad es uno de los grandes polos gastronómicos del interior bonaerense y reúne además embutidos artesanales, quesos, tortas fritas y bodegones tradicionales.

Pero Mercedes propone algo más que comer. Su casco histórico, las ferias de productores regionales y sus espacios gastronómicos permiten recorrer la ciudad caminando, entrar y salir de negocios, probar productos y descubrir una postal diferente del interior bonaerense.

La Fiesta del Salame Quintero, que se realiza todos los años, es justamente una de las expresiones más conocidas de esa identidad gastronómica.

Cómo llegar

La opción ferroviaria parte desde Once hasta Moreno, donde es necesario realizar un trasbordo para continuar hacia Mercedes.

Primer tramo: Once-Moreno.

Valor: $730.

Segundo tramo: Moreno-Mercedes.

Valor: $1.026,66.

Total por tramo: $1.756,66 con SUBE registrada.

En un viaje de ida y vuelta, el gasto ferroviario alcanza $3.513,32, de acuerdo con los valores consignados.

Tres pueblos, tres formas de escaparse

Las distancias son diferentes, pero la lógica es la misma: subirse al tren, bajarse del apuro y dedicar el día a caminar, comer y descubrir.

Vicente Casares: historia rural, La Martona, parrillas, picadas y productos regionales.

historia rural, La Martona, parrillas, picadas y productos regionales. Chascomús: laguna, naturaleza, patrimonio, pescados de agua dulce y cocina bonaerense.

laguna, naturaleza, patrimonio, pescados de agua dulce y cocina bonaerense. Mercedes: salame quintero, quesos, embutidos, tortas fritas, bodegones y ferias.

Con una SUBE registrada, los tres destinos ofrecen una alternativa económica para quienes quieren salir del AMBA sin convertir una escapada de fin de semana en un gasto imposible. Porque a veces no hace falta ir demasiado lejos: alcanza con encontrar una estación, elegir un tren y dejar que el paisaje empiece a cambiar detrás de la ventanilla.

Cuánto cuesta viajar

Vicente Casares: $730 por único tramo desde Plaza Constitución.

$730 por único tramo desde Plaza Constitución. Mercedes: $1.756,66 en total, por tramo desde Once, con trasbordo en Moreno.

$1.756,66 en total, por tramo desde Once, con trasbordo en Moreno. Chascomús: $2.410 en total, por tramo desde Plaza Constitución, con trasbordo en Alejandro Korn.

Con tarifas inferiores a las de otros medios de transporte y una amplia oferta gastronómica, estos tres pueblos bonaerenses aparecen como alternativas ideales para aprovechar el fin de semana largo sin realizar un gran gasto y disfrutando de la experiencia de viajar en tren.

Con información de Agencia NA