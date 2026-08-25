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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este miércoles 26 de agosto en Neuquén

La interrupción será para realizar trabajos de seguridad afectados por actos de vandalismo. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

Cortes de luz programados de Calf.

Cortes de luz programados de Calf.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este miércoles 26 de agosto.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 26 de agosto

CALF indicó que el corte programado para este miércoles será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
8:30 a 13:00Desde Ricchieri hasta El Chocón entre Avenida Olascoaga y Santa CruzAdecuación y refuerzo de la Red de Distribución, con reposición de elementos afectados por actos de vandalismo, para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este miércoles 26 de agosto.

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