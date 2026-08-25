Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este miércoles 26 de agosto en Neuquén
La interrupción será para realizar trabajos de seguridad afectados por actos de vandalismo. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este miércoles 26 de agosto.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 26 de agosto
CALF indicó que el corte programado para este miércoles será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|8:30 a 13:00
|Desde Ricchieri hasta El Chocón entre Avenida Olascoaga y Santa Cruz
|Adecuación y refuerzo de la Red de Distribución, con reposición de elementos afectados por actos de vandalismo, para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio
Comentarios