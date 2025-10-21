La sexta edición de Zona 5 MTB Race, con un nuevo y desafiante circuito en San Martín de los Andes

Zona 5 se renueva para llevar a los deportistas al límite. Es que los organizadores de la carrera de mountain bike más linda y desafiante de la Patagonia decidieron cambiar el circuito tradicional de esta competencia y realizar una sexta edición, el próximo 7 de diciembre, por nuevos senderos, grandes vistas a la cordillera y los mismos desafíos de siempre para llegar a lo más alto.

Este año, Zona 5 MTB Race largará del centro de San Martín de los Andes y su circuito de sumergirá por algunos de los rincones más bellos del Parque Nacional Lanín, rumbo a la zona de Laguna Rosales y el cerro Colorado. Presentará dos posibles circuitos, que permitirá la participación de corredores de distintos niveles, que podrán año tras año subir en distancia e intensidad.

Como siempre, la competencia recorrerá paisajes increíbles. (Prensa Zona 5)

Un circuito corto, de 30 kilómetros, y otro de, increíble, de 50

Se prevé, como es habitual, un circuito corto, de unos 30 kilómetros, y, el más desafiante, de unos 50 kilómetros, todos increíbles, para anotarse y competir en el que cada uno se encuentre preparado para esta oportunidad. También está la categoría E Bike.

Se espera que esta espectacular carrera continúe creciendo, como lo hace año tras año y convoque a los mejores corredores de la región y del país, así como a aquellos que se están iniciando en las carreras de mountain bike y que elijan este rincón de la Patagonia y algunas de las propuestas de Zona 5 para iniciarse.

En esta ocasión habrá dos circuitos y llegarán al centro de la ciudad. (Prensa Zona 5)

Inscripciones

Las inscripciones están abiertas en www.zona5mtbrace.com/inscripciones y todas las novedades pueden seguirse en su página de Instagram donde se los encuentra como @Zona5MTBRace.

Como todos los años se van sumando comercios y empresas que auspician esta hermosa competencia, acompañando y apoyando al deporte en la naturaleza, y aún pueden hacerlo comunicándose al WhatsApp 2944-902514.