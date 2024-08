La venganza fue terrible: dura derrota de Los Pumas ante los All Blacks, por el Rugby Championship

Tras el inolvidable debut en el Rugby Championship 2024 con el triunfo ante los All Blacks en Wellington, Los Pumas visitaron el Eden Park de Auckland para disputar la segunda fecha y la venganza fue terrible: porque Nueva Zelanda devolvió gentilezas con un claro 42-10.

A pesar de la intensa lluvia, el seleccionado argentino cometió muchos errores y nunca pudo hacer pie en el encuentro. El try de Juan Cruz Mallía, a ocho minutos del final, fue solo una decoración del marcador, en medio de un partido que tuvo como claro dominador a los hombres de negro.

Nueva Zelanda llegaba con un invicto de 30 años y 49 partidos en Eden Park, la catedral del rugby local. Un escenario donde los Pumas sólo habían jugado un test match, en el Mundial 2011, y donde nunca habían sido invitados.

Mallía sacó aprobado y anotó el único try de Argentina. (AFP)

Luego de 13 años en el Rugby Championship, después de tres éxitos en cinco años ante el seleccionado más poderoso de este deporte, finalmente se ganaron ese honor. Lamentablemente, no pudieron escaparle a la irregularidad. De todos modos, el balance para el equipo de Felipe Contepomi es positivo, por el impacto de la jornada inaugural, cuando se logró el histórico 38-30.

El próximo compromiso que tendrán Los Pumas será frente Australia, el sábado 31 de agosto, en el UNO de La Plata.

La síntesis de All Blacks-Pumas

ALL BLACKS (42): Tamaiti Williams, Codie Taylor, Tyrel Lomax, Tupou Vaa’i, Sam Darry, Ethan Blackadder, Dalton Papali’i, Ardie Savea (C), TJ Perenara, Damian McKenzie, Caleb Clarke, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Will Jordan, Beauden Barrett. Entrenador: Scott Robertson.

Cambios: ST, 11 Cortez Ratima, Sam Cane, Mark Tele’a, Fletcher Newell y Asafo Aumua por TJ Perenara, Dalton Papali’i, Damian McKenzie, Tyrel Lomax y Codie Taylor, 13 Ofa Tu’ungafasi por Tamaiti Williams, 15 Josh Lord por Sam Darry, 20 Anton Lienert-Brown por Caleb Clarke, 37 Codie Taylor por Rieko Ioane.

LOS PUMAS (10): Thomas Gallo, Julián Montoya (C), Lucio Sordoni, Marcos Kremer, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Matías Moroni, Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi.

Cambios: ST 3 Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Bautista Delguy por Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras y Matías Moroni, 11 Joel Sclavi y Franco Molina por Lucio Sordoni y Joaquín Oviedo, 21 Tomás Lavanini, Mayco Vivas e Ignacio Ruiz por Pedro Rubiolo, Thomas Gallo y Julián Montoya, 37 Santiago Carreras por Mateo Carreras.

Puntos en el primer tiempo (35-3): 6 try convertido de Damian McKenzie (AB), 12 penal de Santiago Carreras (LP), 17 try de Ardie Savea convertido por Damian McKenzie (AB), 24 try de Caleb Clarke convertido por Damian McKenzie (AB), 30 try de Will Jordan convertido por Damian McKenzie (AB), 36 try de Beauden Barrett convertido por Damian McKenzie (AB). Puntos en el segundo tiempo: 2 try de Will Jordan convertido por Damian McKenzie (AB), 32 try de Juan Cruz Mallía convertido por Tomas Albornoz (LP).