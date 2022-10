Las mujeres del golf de la región coparon el fin de semana los link de Roca

Fueron 74 mujeres de distintos clubes del valle de Rio Negro y Neuquén las que disfrutaron el pasado sábado, un convocante encuentro correspondiente al cierre de los encuentros de Damas de Golf, organizado esta vez por la comisión de mujeres jugadoras de Golf Club de General Roca.



Los clubes participantes fueron Comahue Golf Club, Rincón Club de Campo, Arroyito Golf Club, Canales de Plotter Golf Club y las anfitrionas Golf Club General Roca.

Se jugaron 9 hoyos y si bien el encuentro no tuvo las características de un torneo oficial, se jugó con la intensidad y la competitividad de uno de ellos y se otorgaron premios especiales a menor cantidad de putter, best approach, y best drive.

El evento culminó con un “hoyo 19” cargado de emociones y una fiesta total animada por el club house y potenciada por el número de participantes, en un torneo único.

Las distinciones

* 1° puesto en categoría menor cantidad de Putter: Juana Blanco, de Golf Club General Roca con 14 golpes

* 2° puesto en categoría menor cantidad de Putter: Alicia Scianca, de Rincón Club de campo de Neuquén con 15 golpes

* Best Approach de hoyo 1 al hoyo 9: Evelyn Criado de Canales, Golf Club de Plottier

* Best Approach de hoyo 10 al hoyo 18: Noemi Crisol, de Comahue Golf Club de Neuquen

* Best Drive del hoyo 1 al hoyo 9: Andrea Pérez, de Arroyito Golf Club

* Best drive del hoyo 10 al hoyo 18: Sandra Llopart, Comahue Golf Club de Neuquén.