Las posibles sedes de la Selección Argentina para la fase de grupos del Mundial 2026

La Albiceleste compartirá el Grupo J con Austria, Argelia y Jordania. El equipo de Scaloni debutará el 16 de junio y la FIFA confirmará mañana las sedes y los horarios oficiales.

Lionel Messi aún no decidió si será parte del equipo argentino en el próximo Mundial,

Ya se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y 44 países ya conocen a sus rivales. Los cuatro restantes jugarán sus respectivos repechajes en marzo del próximo año para completar los 12 grupos.

Argentina integra el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania. Inicialmente, había sido sorteada en el Grupo I, pero fue desplazada por la normativa que prohíbe que los países ubicados en los puestos 1 y 2 del ranking (Argentina y España) se enfrenten antes de una eventual final en caso de que ambos clasifiquen como punteros.

Las sedes y los horarios oficiales serán anunciados mañana por la FIFA, en una transmisión que encabezará Gianni Infantino. Sin embargo, ya se manejan posibles sedes para cada partido.

El debut mundialista del equipo dirigido por Lionel Scaloni será ante Argelia, el martes 16 de junio, en San Francisco o Kansas City. El segundo encuentro será frente a Austria, el lunes 22, en San Francisco o Dallas.

Por último, Argentina cerrará la fase de grupos ante Jordania, que disputará por primera vez una Copa del Mundo. El partido será en Dallas o Kansas City.


