LeBron James volvió picante en la cancha y filoso para hablar: «¿Qué le pasa a esta gente?»

LeBron James debutó en la presente temporada, su octava en Los Ángeles Lakers, tras perderse los primeros 14 partidos por una lesión en el nervio ciático. Así, empezó su torneo N°23 en la NBA y marcó un nuevo récord. El alero de 40 años salió de titular en la victoria 140-126 frente a Utah Jazz. Jugaron en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde la estrella del básquet mundial aportó un doble-doble de 11 puntos y 12 asistencias. Además, Luka Doncic metió 37 tantos y 10.

Intacto. Así lució LeBron en su primer partido de la temporada.

James, el primer jugador en la historia de la NBA en disputar 23 temporadas, vio a sus compañeros protagonizar un sólido inicio de temporada, con un balance de 10 triunfos y cuatro derrotas, y Doncic promediando 34,9 puntos, 8,9 rebotes y 8,9 asistencias por partido.

El cuatro veces campeón de la NBA, cuatro veces MVP y con 21 presencias All-Star, está de regreso y seguramente será gran protagonista de los angelinos, que son unos de los candidatos a quedarse con la corona.

Así festejó LeBron luego de una genial asistencia a Hayes.

«Puedo encajar de inmediato con cualquiera»

LeBron James firmó un doble-doble en la cancha y dejó en claro que su magia está intacta. Después del partido, siguió picante, aunque frente los periodistas que asistieron a la rueda de prensa. En la previa se habló mucho de su estado a los 40. Está claro que tiene mucho para dar y por eso se puso picante.

Exultante tras jugar su primer partido, la leyenda de la NBA envió un mensaje a sus críticos: «Dije en la práctica de ayer que puedo encajar con cualquiera. Ni siquiera entiendo por qué fue una pregunta. ¿Qué le pasa a esta gente? Puedo encajar de inmediato con cualquiera», reaccionó el número 23 los Lakers al ser consultado sobre si su regreso podría opacar a Luka Doncic y Austin Reaves, los dos jugadores más destacados del equipo en este inicio de curso sin su máxima estrella.