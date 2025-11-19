Liga Nacional de básquet: caídas neuquinas en el cierre de la gira por Buenos Aires

Independiente y Biguá cerraron la gira por Buenos Aires y sumaron derrotas, antes de la revancha capitalina que será el 25 de noviembre en el estadio Ruca Che y marcará el final de la fase regular en la Liga Nacional Femenina de básquet. Las Rojas cayeron ante Berazategui por 74-66, en el Ducilo; mientras que las Verdes no pudieron con Ferro en El Templo del Rock: fue 76-55.

Con carácter y Sofía Acevedo como gran figura -anotó 19 puntos-, Berazategui se lo dio vuelta a Independiente, que tuvo en Laila Raviolo a su valor más importante, con 23 anotaciones. La perimetral fue reconocida por la dirigencia local antes del encuentro (foto).

El inicio del partido fue con dominio de las Rojas, con buena efectividad en lanzamientos y las dueñas de casa, flojas en defensa. Por eso no sorprendió el 12-21 que marcó el tablero. La reacción empezó en el segundo cuarto, aunque camino a vestuarios la ventaja siguió del lado visitante (40-32).

En el complemento, Berazategui salió con la convicción de remontar el partido e impuso su ritmo de juego. Independiente se vio superado y no consiguió mantener lo que hizo en la primera parte. El triunfo fue para Berazategui. Sofía Delucchi (10), Guada Demársico (9) y Valentina Mendoza (9) completaron el cuarteto goleador del Rojo.

Sofía Acevedo fue la mejor de las locales, con 19. (Prensa Berazategui)

Ferro, de principio a fin ante Biguá

Ferro empezó muy derecho con sus tiros de tres puntos (8/8), sacó rápido 10 de ventaja (28-18) y a partir de ahí manejó el partido ante Biguá, en la cancha de Obras Sanitarias. Las neuquinas se hicieron fuertes en el segundo período, aprovecharon la rotación de banco de su rival y acortaron la brecha. Con la paridad latente, el tanteador marcó 40-30 favorable a las de Buenos Aires.

En el complemento, la defensa de Oeste mejoró y con ello la efectividad en los tiros de tres puntos. La visita lo intentó, pero no logró concretar sus ataques. Con poco tiempo por jugar el marcador siguió favorable a las locales que utilizaron la totalidad de su rotación y se quedaron con el triunfo.

Agustina Jourdheuil, con 19 puntos y 12 rebotes, fue la mejor de las Bigualas, seguida de Rocío Bereilh, con 12 anotaciones. En las locales sobresalió Dalma Piri, goleadora del partido con 21.

Se viene la revancha en el Ruca Che

Biguá e Independiente transitan por la Conferencia Sur de la Liga Nacional con una marca de 4-11 y la última función será entre ellas, en el estadio Ruca Che, el próximo martes 25, a partir de las 21:30. Será la revancha del duelo disputado en la primera fecha de la competencia, cuando las Bigualas ganaron por un ajustado 75-72 en un partidazo que se jugó ante un gran marco de público.