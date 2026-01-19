Liga Argentina de básquet: Deportivo Viedma no pudo con la calidad del puntero en Rosario

Deportivo Viedma no hizo pie en Rosario. Provincial, líder de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet, mostró sus credenciales de líder y le ganó por 99-81, en un partido válido por la fecha 15 de la competencia. Con este resultado, el conjunto rionegrino quedó con un registro de 6 victorias y 9 derrotas en la temporada 25-26.

Provincial mostró todas sus variantes, impuso el ritmo del juego y se quedó con un triunfo importante en condición de local. Desde el inicio, el encuentro fue parejo, con errores de ambos lados. En un primer cuarto de bajo goleo, el local sacó ventaja, apoyado en su localía y se lo llevó por 19-16.

En el segundo parcial, Viedma logró igualar rápidamente el marcador (19-19) y mantenerse en partido, con mayor intensidad y disputa en cada balón. Sin embargo, el conjunto rosarino fue más efectivo desde el perímetro y se fue al descanso arriba por 49-38, tras ganar el cuarto 30-23.

Cáceres y cía se encontraron con una defensa muy sólida. (Prensa Provincial)

Todo de Provincial en la segunda mitad

Luego del entretiempo, Provincial sostuvo el liderazgo con una alta eficacia ofensiva y una defensa intensa que por momentos neutralizó el ataque viedmense. Provincial llegó a sacar una diferencia máxima de 18 puntos (70-52) y cerró el tercer cuarto arriba por 73-58 (parcial 24-20).

En el tramo final, Depo intentó achicar la brecha en el marcador, pero no logró quebrar a un Provincial sólido en el juego colectivo y muy efectivo en los lanzamientos de larga distancia. El local alcanzó una ventaja máxima de 22 puntos (94-62) y terminó sellando un triunfo clave por 99-81, con un último parcial de 26-23.

Por el lado de Viedma sobresalieron Keiver Marcano, con 23, y Luciano Cáceres, con 13. En el vencedor los mejores jugó un partidazo Matias Acosta, quien alcanzó los 30 puntos y estuvo bien acompañadopor Federico Gobetti, con 14.

El equipo dirigido por Guillermo Bogliacino volverá a presentarse este martes 20, cuando visite a Deportivo Norte de Armstrong para completar su primera gira del año. Arrancó 0-2 y espera que la tercera sea la vencida.