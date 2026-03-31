Atlético Regina ganó y ahora hay cinco líderes en la Liga Confluencia

El Deportivo Roca se mantiene en la cima mientras espera por el fallo del Tribunal de Disciplina. (Foto: Diego Vidal)

La tercera fecha del Apertura de la Liga Deportiva Confluencia bajó el telón con el duelo entre Atlético Regina y Cipolletti, en la zona Campeonato. El Albo cosechó un triunfo en casa y se sumó al quintento de punteros, mientras que Deportivo Roca espera por un fallo en el Tribunal de Disciplina.

En Regina, el conjunto de Diego Napolitano se hizo fuerte ante su gente y derrotó por 1 a 0 a Cipolletti. El único grito de la noche llegó sobre el cierre de la primera etapa, a través de Lautaro Calo Tizón.

Tras completarse la jornada, son cinco los equipos que comparten la punta con 7 unidades cada uno en la zona Campeonato. El elenco reginense se sumó top 5 junto a Deportivo Roca, Argentinos del Norte, Deportivo Huergo y Pillmatún.

El Naranja goleó con autoridad por 4 a 0 a Círculo Italiano en el Luis Maiolino, pero su permanencia en la cima está sujeta a lo que resuelva el Tribunal de Disciplina. Es que, Unión de Allen formalizó un reclamo por la presunta mala inclusión de un jugador en el duelo entre ambos por la fecha 2.

Argentinos del Norte rescató un valioso empate 1 a 1 en su visita a San Martín de Cipolletti, mientras que Deportivo Huergo ratificó su gran presente y se impuso 3 a 2 ante Unión, en Allen. Por su parte, Pillmatún derrotó por la mínima a Catriel, en condición de visitante.

Apenas un escalón por debajo del quinteto que lidera la tabla, se ubica La Amistad (6), quién protagonizó la goleada de la fecha. El conjunto cipoleño goleó 7 a 1 a Petroleros Pampeanos con tantos de Santiago Gómez, autor de cuatro goles, y de Lucas Lescano, quien aportó un triplete para cerrar la cuenta, mientras que Eduardo Fernández descontó para la visita.

Las posiciones: Deportivo Roca (7), Argentinos del Norte (7), Atlético Regina (3), Deportivo Huergo (7), Pillmatún (7), La Amistad (6), Cimac (5), Cipolletti (3), Catriel (3), San Martín (2), Unión (1), Fernández Oro (1), Petroleros Pampeanos (1), Círculo Italiano (0).

Las posiciones de la zona Ascenso

En la zona Ascenso, Deportivo Godoy mantuvo su invicto tras vencer 3-1 a Independiente de Catriel. San Sebastián no tuvo piedad y goleó 6-1 a El Salvador. San Isidro dio el golpe en Allen al ganarle 3-0 a Alto Valle. En el clásico de Cinco Saltos, Experimental y Maracacinho no se sacaron ventajas y empataron 0-0. Finalmente, San Carlos se impuso 3-1 frente a Mainqué. Además, Chichinales empató 0-0 con Cecap.

Las posiciones: Experimental (7), Cecap (7), San Isidro (7), Deportivo Godoy (7), San Carlos (6), Maracacinho (4), San Sebastián (3), Independiente de Catriel (3), Alto Valle (2), Chichinales (2), El Salvador (1), Mainqué (0).