Liga Federal de básquet: cuatro barridas con un intruso Decano en la división Sur

La división Sur de la Liga Federal de básquet definió muy rápido sus cuatro representantes “nacionales”. Pacífico sorprendió a Club Plottier como visitante, por 72-69, liquidó su llave por 2-0 y se transformó en el intruso del cuarteto porque Pérfora, Independiente y Centro Español aplicaron lógica y sellaron sus play offs en condición de local.

El Verde derrotó en el clásico a Petrolero Argentino, por 78-62; el Rojo superó a Deportivo Roca por un ajustado 74-69; y el Torito volvió a marcar claras diferencias sobre Atlético Regina y lo derrotó por 86-70. Ahora, los representantes patagónicos esperarán rivales para iniciar la recta final hacia el soñado ascenso a la Liga Argentina. Pérfora, que el año pasado llegó a la final, y Pacífico, que hizo semis en el 2024, saben de qué se trata.

Pacífico aprovechó el envión y se llevó todo del Histórico

El Decano sabía que su rival estaba bajo presión y lo aprovechó al máximo. Venció a Club Plottier con un gran segundo cuarto y cumplió con el objetivo. Arrancaron igualados en 16, pero el 24-17 antes del descanso marcó a fuego el partido.

David Veliz, a fondo en El Histórico. Pacífico cerró la serie como visitante y sueña. (Prensa Club Plottier)

Gustavo Maranguello, con 14 puntos y 9 rebotes, fue determinante en el equipo de Maxi Rubio, que también tuvo buenas producciones en Matías Stanic (13), Lucas Romera (12) y Alex Soria (11 y 8 rebotes). En el local se destacaron Leandro Tapia (22), Benjamín Loncón (15) y Joaquín Morandini (10 y 11). El Deca marcó diferencias en rebotes (43-36), mientras que Plottier cometió 6 personales más (32-26) y lo pagó caro.

Independiente pasó ante un Depo que dejó todo

En el duelo de los García, el equipo de Andrés marcó diferencias, pero el Sebastián dejó todo hasta el final. Independiente tuvo que esforzarse para pasar a Deportivo Roca (74-69) y se apoyó en el gran trabajo de la media cancha para cumplir con el objetivo. La rompió David Oviedo, con 25 puntos y no se quedó atrás Drazen Sinigoj, quien llegó hasta 19. Joaquín Marcon, con 16 y 8 rebotes, conformó la trilogía perfecta en el dueño de casa.

Sinigoj aportó 19 puntos en Independiente, que se sacó de encima al Depo en La Caldera. (Oscar Livera)

El Rojo picó en punta por 20-17, pero el Depo devolvió gentilezas (21-17) y a partir de ahí llegaron momentos de paridad. Sin embargo, el local siempre se sostuvo arriba y abrochó el 2-0. Los mejores en la visita resultaron Adolfo García Barros (25), Tomás Sagarzazu (15) y Cristian Cadillac (9). Las claves: Independiente dominó los tableros (38-25) y terminó 6-0 en tapas.

Centro Español, en la llave que no tuvo equivalencias

La más categórica de las llaves se cerró en El Templo de Plottier, donde Centro Español no tuvo dramas para despachar a Atlético Regina. El partido fue más parejo que el primero (47-76) y empezó a definirse en el segundo parcial, cuando el dueño de casa prevaleció por 27-18. A partir de ahí el quinteto de Mauricio Santángelo controló las acciones y cerró sin problemas.

El Torito fue letal ante Regina y Ramadori (5) fue el hombre-gol en el segundo juego. (Prensa Centro Español)

Facundo Ramadori fue el mejor con 25, seguido por Emilio Santana (16) y Quimey Acosta 11, mientras que Franco Casacchia bajó 10 rebotes. En la visita sobresalieron Nacho Claris (15), Ignacio Eder 16 y Martín Fagotti (10). El Torito triplicó al Albo en asistencias: 15-5.

Pérfora clásico y la ilusión intacta

El año pasado quedó a un pasito y la revancha está en marcha. Pérfora pasó sin sobresaltos a Petrolero Argentino y el 2-0 llegó con un claro 78-62 en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul. Los parciales: 19-9, 41-30 y 59-51, para cerrar la historia con un 19-11 en los últimos 10.

Nahuel Vicentín (17), Pedro Emilio (14 y 11 rebotes), Lucas Mohen (13) tuvieron las mayores responsabilidades para anotar, mientras que Julián Ruiz alcanzó las 12 asistencias en el ganador; en tanto que los destacados en Petro fueron Matías Arias (21 y 8) y Sebastián Ojeda (10). El Verde sacó ventajas en recuperos (20-9) y tuvo 11 pérdidas menos (15-26).