Liga Federal de básquet: Español venció al Rojo y se armaron los play offs de cuartos de final

Centro Español cerró la fase regular de La Liga Federal de básquet con una victoria ante Independiente de Neuquén por 82-76 y este restulado terminó de acomodar los cruces de play offs por los cuartos de final en la zona Sur A. Este martes a las 21 se disputará el último partido entre Atlético Regina y Biguá, pero las llaves ya quedaron fijas.

La victoria del Torito de Plottier le dio el primer puesto de la fase regular a Pérfora, que prevalece en el desempate sobre Independiente. Los dos tienen marca de 10-4 y esta noche, Biguá puede alcanzarlos. Sin embargo el Verde de Plaza Hiuncul saca diferencia en esa tabla de tres: tiene +10 (339 puntos a favor y 329 en contra), el Rojo quedaría segundo con +6 (334-328) y los de la costa terceros con -16 (288-304).

Atlético Regina, por su parte, no podrá mejorar su sexto puesto aunque cante victoria y por eso la zona baja está definida, con el Albo, Deportivo Roca como séptimo y Del Progreso en el octavo y último lugar. Antes de jugar su partido, Español ya sabía que su rival sería Pacífico. Ante este panorama, los cuatro cruces ya están confirmados.

Así serán los cuartos de final

Pérfora (1) vs. Del Progreso (8), Independiente (2) vs. Deportivo Roca (7), Biguá (3) vs. Atlético Regina (6) y Pacífico (4) vs. Centro Español (5) serán los cruces de cuartos de final de la zona Sur, que tienen fecha de arranque el 6 de mayo y continuidad en los días 10 y 11 de mayo. Las series comenzarán en los estadios de los peores ubicados en la fase regular, es decir en el Gigante de la calle Maipú, Gimena Padín, La Caderita y El Templo. Es probable que no se juegen en una misma jornada.

Concluidos los primeros cruces habrá un reordenamiento para disputar los segundos cruces de play offs y ahí saldrán los dos representantes de la región, que se juntarán con los dos top de la Sur B, que hoy son Brown de Puerto Madryn (10 puntos) y Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia (9), aunque también tiene posibilidades de clasificar Náutico de Rada Tily. Todavía falta disputar un cuadrangular para determinar las posiciones finales.

El Torito, en tiempo extra

Centro Español de Plottier tuvo que transpirar para dejar en el camino a Independiente en El Templo. Fue 82-76, luego de igualar 65-65 en los 40 minutos. Franco Pennacchiotti, con 22 puntos y 17 rebotes, fue la figura del juego; mientras que David Oviedo se destacó en la visita con 28 tantos. El partido fue muy cambiante, con ventaja para el Rojo de movida (19-13), paridad camino a vestuarios (33-35) y reacción del local en el tercero (51-45) antes del empate por el 20-14 de los capitalinos en el último parcial.

La experiencia salió a relucir en el tiempo suplementario con las figuras de la ncohe: Pennacchiotti por un lado y Cusa Oviedo por el otro. El base mantuvo a Independiente (68-65 y 72-71), pero un triple de Pascual con 25 segundos en el reloj fue vital para los de Plottier para ponerse arriba 79-74. El ex Villa Mitre se hizo cargo del balón, Español lo cerró mejor y festejó 82-76.