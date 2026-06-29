Liga Federal de básquet: Pacífico cumplió en casa, venció a Belgrano y salvó la ropa de los neuquinos

Pacífico salvó la ropa de los equipos neuquinos, venció a Belgrano de San Nicolás, por 84-64 en el Viejo Ramírez, y le tiró toda la presión en la llave intercoferencias de la Liga Federal de básquet. Diferente fue la situación de Centro Español, que perdió en El Templo con Ferro de General Pico (80-70) y complicó su futuro.

La jornada se completó con la caída de Pérfora, que no pudo con All Boys, en Santa Rosa. Perdió 99-91, aunque sabe que la serie se definirá en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul. El martes saldrán a escena Independiente, el cuarto del Sur (y de Neuquén), que sigue con vida en la competencia. Visitará a Regatas de San Nicolás.

El Decano se anotó una victoria clave

La diferencia fue de 20, pero la realidad es que Pacífico sacó a flote un partido muy complejo ante Belgrano. Fueron claves su buen arranque y la reacción en el tercer parcial, cuando el equipo de San Nicolás salió a quemar las naves y se puso a tiro (4 puntos). Los parciales en el fueron 22-11, 37-29 y 60-45.

El ingreso de Matías Stanic fue determinante para el equipo de Maxi Rubio, porque aportó 18 puntos, varios de ellos en los momentos críticos del juego. Lo siguieron David Veliz, quien firmó un doble-doble con 14 puntos y 11 rebotes, Marco Roumec (13), Giuliano Sasso (10) y Gustavo Maranguello, con 12 rebotes y 9 puntos. En la visita el mejor fue Lucas Núñez, con 16.

David Véliz firmó un doble-doble y fue importante en el juego interno del Decano. (Oscar Livera)

El equipo de Maxi Rubio cumplió con su parte, per sabe que no será sencillo logar el segundo punto en San Nicolás. Belgrano, uno de los top en la fase regular tiene un gran equipo, que sucumbió en tierra neuquina, pero todavía sostiene la chapa de favorito en la llave.

Español no hizo pie en El Templo

Nicolás Giménez, ex jugador de Petrolero Argentino, fue difícil des descifrar para Centro Español y lideró a Ferro de Pico en una gran victoria. El interno terminó con 21 y también se quedó con el duelo de goleadores porque Emilio Santana llegó hasta 18.

Español ganó por la mínima el primer parcial (22-21), pero los pampeanos lo dieron vuelta en el segundo (42-46) y fue para siempre. El último arrime del dueño de casa fue a tres minutos del cierre cuando el tablero marco 67-70, pero Ferro nunca perdió la calma y se lo llevó.

Santana terminó con 18, pero no fueron suficientes. (Prensa Centro Español)

Juan Peral y Quimey Acosta, con 12 puntos cada uno, tuvieron una buena noche en el Torito, mientras que Valentín Campano, con 17, fue el socio ideal para Giménez. La llave seguirá el sábado y a Español no le queda otra que ganar para estirar la historia hasta el domingo, siempre en La Pampa.

Pérfora, muy cerca de robar la localía

Pérfora hizo un gran partido, pero falló en el cierre y se volvió sin nada de Santa Rosa. Tuvo un arranque furioso (32-15), pero el local reaccionó, ganó los otros tres cuartos por 23-19, 21-19 y 30-19, para llevar el duelo al tiempo extra. Ahí fue 10-2 y primer punto para All Boys, por 99-91. Lo positivo para el Verde es que tiene la ventaja de localía y podrá revertir la serie en casa.

Thiago Dasso fue la gran figura de la noche porque anotó 40 puntos y no se quedó atrás Santiago Candia, quien sumó 31 en Pérfora. Juan Bellozas, con 18 puntos y 14 rebotes, también fue clave en el local, mientras que Julián Ruiz llegó hasta 23 en el Verde. Al 1 del Sur no el alcanzó y tendrá que devolver gentilezas en Plaza Huincul, el fin de semana.