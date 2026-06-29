Un fenómeno climático que juega a favor: Argentina podría exportar más gas a Brasil

El crecimiento de la producción de gas en Vaca Muerta y el uso de la infraestructura existente con Bolivia posicionan a Argentina para ampliar las exportaciones al mercado brasileño. Foto gentileza.

El avance del fenómeno de El Niño durante la próxima primavera podría convertirse en un aliado inesperado para el sector energético argentino. Las previsiones climáticas indican que las condiciones favorecerían una mayor disponibilidad de gas para exportación, mientras Brasil incrementaría su demanda para sostener su sistema eléctrico.

El avance del fenómeno de El Niño durante la próxima primavera podría convertirse en un aliado inesperado para el sector energético argentino. Las previsiones climáticas indican que las condiciones meteorológicas favorecerán una mayor disponibilidad de gas natural para exportación, al tiempo que Brasil incrementaría su demanda para sostener su sistema eléctrico, según publicó Dinamicarg.

El escenario responde a los efectos opuestos que el fenómeno genera en ambos países. En Argentina, el aumento de las precipitaciones impulsaría la generación hidroeléctrica, reduciendo la necesidad de utilizar gas en las centrales térmicas. Ese menor consumo interno dejaría un mayor volumen disponible para abastecer mercados externos.

Brasil, en cambio, enfrentaría una situación diferente. La menor disponibilidad de agua en sus embalses limitaría la producción hidroeléctrica —la principal fuente de generación eléctrica del país—, por lo que debería recurrir con mayor intensidad a centrales térmicas alimentadas con gas natural.

En ese contexto, Guido Maiulini, representante de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), consideró que durante la próxima primavera podría producirse un aumento significativo del comercio de gas entre ambos países. Según explicó, la combinación de una mayor demanda brasileña y un excedente exportable argentino generaría condiciones favorables para fortalecer el intercambio energético regional.

La oportunidad también encuentra respaldo en el crecimiento sostenido de la producción de gas en Vaca Muerta. La expansión del desarrollo no convencional permitió incrementar la oferta disponible, no solo para cubrir la demanda local sino también para consolidar las exportaciones.

En los últimos meses, Argentina afianzó el suministro de gas hacia Chile mediante contratos firmes y, paralelamente, avanza en negociaciones para ampliar las ventas a Brasil utilizando la red de gasoductos que atraviesa Bolivia.

Desde la OLACDE destacan que el aprovechamiento de esa infraestructura existente representa una ventaja estratégica para acelerar el comercio regional sin necesidad de realizar grandes obras en el corto plazo. Además, Bolivia impulsa un mayor uso de sus ductos para consolidarse como corredor energético entre ambos mercados.

Las perspectivas para la integración energética sudamericana también son positivas en el mediano plazo. La OLACDE estima que el desarrollo del mercado regional demandará inversiones cercanas a los 18.000 millones de dólares en infraestructura. De concretarse esos proyectos, el intercambio de gas entre Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay podría alcanzar entre 60 y 70 millones de metros cúbicos diarios, con un valor comercial cercano a los 5.000 millones de dólares anuales.

Mientras tanto, Argentina continúa fortaleciendo su perfil exportador. Además de ampliar las ventas por gasoducto a los países vecinos, avanza con proyectos para incrementar las exportaciones de petróleo desde la costa de Río Negro y prepara el ingreso al mercado internacional de gas natural licuado (GNL), con la incorporación de buques licuefactores prevista a partir de 2027.