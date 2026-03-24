Liga Federal de básquet: triunfazo de Club Plottier en la casa de Atlético Regina

Club Plottier se despachó con una gran actuación y venció a Atlético Regina en la mismísima Calderita. Fue por un claro 99-77, con una gran tarea colectiva y Joaquín Morandini en un nivel superlativo. Fue la segunda victoria del equipo de Sergio Bellandi (2-2) en la división Sur de la Liga Federal de básquet, mientras que el Albo quedó con un registro de 1-3.

La competencia tendrá continuidad el miércoles 25, con la presencia de Centro Español (3-0), uno de los tres invictos que tiene el certamen. A las 21:30 recibirá a Petrolero Argentino (0-4), el único que todavía no ganó, en El Templo de Plottier.

Plottier y sus variantes en ofensiva

Regina empezó el juego con un 5-0, pero Plottier encontró rápidas respuestas. Cinco puntos seguidos de Benjamín Loncón lo acomodaron en el primer cuarto y a partir de ahí aparecieron las variantes ofensivas, especialmente con Ángelo Sasso y Leandro Tapia. Rápidamente, la visita se escapó en las cifras y cerró el primer parcial por 27-17.

Tapia, calidad al servicio de Plottier. (Prensa Atlético Regina)

En el segundo, Regina mejoró su defensa y también encontró gol. Con Martín Fagotti como estandarte y buenas apariciones de Francisco Ullúa, todo se emparejó y el dueño de casa quedó a uno (41-42), camino a vestuarios.

Con ustedes, Joaquín Morandini

Club Plottier salió decidido a quedarse con el partido en el tercer parcial y apareció Joaquín Morandini en toda su dimensión. El dueño de la camiseta Nº 2 anotó 17 de sus 32 puntos en esos 10 minutos y lideró a su equipo en un momento clave del juego. La historia se cerró 69-61 y la visita fue derechito a la victoria.

Sasso, conducción y gol en el equipo de Bellandi. (Prensa Atlético Regina)

En el último parcial, Regina intentó achicar la brecha, pero Plottier nunca perdió las formas y esta vez se apoyó en la racha goleadora de Leandro Tapia para sostener (y aumentar) la diferencia. Sin dudas, fue un gran triunfo del equipo de Bellandi, que viene del Ascenso, pero demostró que está a la altura y superó con claridad a uno de los favoritos.

Goleadores y estadísticas

Morandini alcanzó una valoración de 40, gracias a sus 32 puntos, 13 rebotes, 1 tapa y 2 recuperos, para ser el mejor de la cancha. En el vencedor también sobresalieron Sasso (24), Tapia (18 más 8 rebotes) y Loncón (11). Fagotti, con 20 puntos y 10 rebotes, fue el mejor del dueño de casa, que también tuvo buenas producciones de Nacho Claris (13) y Germán Frencia (10).

Nacho Claris vs. Benjamín Loncón, dos que rindieron. (Prensa Alético Regina)

En la comparativa, la gran diferencia estuvo en los tiros de campo: mientras Plottier alcanzó un 53%, con 33 de 62 intentos, Regina se quedó en el 37%, con 25-67.

Con este resultado, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Pérfora, 8 puntos (4-0); Centro Español (3-0), Independiente (3-0) y Club Plottier (2-2), 6; Deportivo Roca (1-3), Regina (1-3) y Pacífico (1-3), 5; Petrolero Argentino (0-4), 4.