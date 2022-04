Liga Federal: Deportivo Roca estuvo sólido y derrotó a Independiente de Neuquén

Deportivo Roca conquistó anoche puntos pesados al ganarle a Independiente de Neuquén por 72 (35) a 50 (26) y se mantiene expectante en las posiciones de la división Patagonia de la Liga Federal cuando

restan ocho fechas para la finalización de su fase regular.

Los de Sebastián García (8 triunfos y 9 caídas) irán por más victorias que lo puedan meter en la clasificación a la segunda ronda, aunque en este terreno hay varios equipos con el mismo sueño, y habrá una lucha reñida en las aspiraciones por los puestos de vanguardia.

Anoche en el Gimena Padín, el “naranja” se apoyó -sobre todo- en una buena defensa y tuvo en Agustín Sánchez (25 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias) y Adolfo García Barros (12 unidades y 10 rebotes) a sus principales vías de gol; las bombas desde 6.75 cayeron en pasajes calientes y eso ayudó para no perder, nunca, el mando en el tanteador. Incluso el goleo repartido alimentó las escapadas que tuvo el local.

El «rojo» deambuló con poco gol y por eso se le hizo difícil, muy difícil, estar en partido en los minutos finales. Roca cerró el juego sin apuros.

García Barros anota en una de las corridas que tuvo el Depo producto de buenas defensas. Foto Gino Avoledo

Sintesis

Deportivo Roca (72): Emiliano Bell 4, Joaquín Cabré 12, Adolfo García Barros 14, Lautaro Casemayor 0 y Agustín Sánchez 25 (FI); Mariano Epifanio 8, Jorge Coronado 4, Lucas Justus 3, Juan Ignacio Graffigna 2, Mateo Covarrubias 0. DT: Sebastián García.

Independiente (50): Enzo Nieva 4, Gino Veronesi 21, Pablo Almendra 12, Lucas Villanueva 3 y Eitan Lodosky 0 (FI); Agustín Montero 7, Mariano Coria 0, Mateo Isolabella 2, Federico Larraín 0, Juan Francisco Iommi 1. DT: Marcelo Remolina.

Parciales: 19-19, 35-26 y 56-40.

Español trepa

En «La Colonia», Centro Español dio un paso clave y se posiciona en inmejorable lugar en la tabla de posiciones para el cierre de esta primera ronda, superó por 91-80 a la ADC.

Síntesis

Centenario (80): David Oviedo 15, Lucca Brunet 18, Sergio Espíndola 12, Matías Arias 20, Franco Navarro 9 (FI), Marko Pamich 2, Kiano Pascuarelli 1, Simón Silber, Valentín Sáez Montoya 3. DT: Gustavo Oviedo

Centro Español (91): Gabriel Spinaci 10, Matías Palacio 22, José Brancolino 14, Mario Sepúlveda 17, Franco Casacchia 4 (FI), Leandro Tapia 3, Franco Leal 5, Piero Vega 8, Carlos Sepúlveda 5, Franco Ferrari 3, Lautaro Torrente. DT: Patricio Denegri

Parciales: 16-16, 36-37 y 59-65

Próximos juegos

Hoy juegan desde las 21:30 Pacífico y Petrolero Argentino. El viernes lo harán Centenario con Zorros y Pérfora ante Deportivo Roca.

El sábado: Centro Español recibirá a Independiente. Domingo: Biguá vs Centenario; Zorros vs Petrolero y Pacífico vs Pérfora.

Posiciones

Pérfora (30 puntos 12/6); Biguá (29 11/7), Petrolero (28 11/6), Español (27 11/5), Independiente (26 9/8), Dep. Roca (25 8/9), Pafífico (24 8/8), Centenario (19 3/13) y Zorros (14 1/12).