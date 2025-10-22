Liga Nacional de básquet en el Ruca Che: Independiente metió un triunfazo en el cierre

Independiente se recuperó de la caída en la primera jornada y cerró la doble fecha con una gran victoria sobre Berazategui, por 72-65, en el estadio Ruca Che. De esta manera, la Liga Nacional Femenina de básquet tuvo su paso por la capital provincial y tanto las Rojas como Biguá tuvieron el mismo desempeño: triunfo sobre las bonaerenses y derrota ante Obras Sanitarias.

En el primer turno, las Tacheras mostraron toda su categoría y vencieron a las Bigualas por 86-70. Las Verdes, que habían ganado en la apertura ante Berazategui (80-70), soñaban con un doblete, pero la realidad es que Obras tiene un gran plantel y mostró su poderío. Se fue al descanso largo arriba por 45-26 y después manejó la situación.

Bareilh vs. Kolff, en el primer duelo de la jornada. Obras ganó con claridad. (Prensa Biguá)

Figuras y estadísticas

En el plano individual, en Bigua no alcanzaron los 27 puntos (más 9 rebotes) de Agustina Jourdheuil, ni los 13 de Rocío Bareilh. Del otro lado brillaron Agostina Burani (18 puntos) y especialmente Candela Gentinetta, quien firmó un doble-doble con 18 y 11 rebotes. En Obras otra vez resultaron importantes los aportes de las neuquinas Natassha Kolff y Julia Bosque, que terminaron con 7 y 9 puntos

Después llegó la hora de Independiente, que mejoró su rendimiento en relación a la primera jornada y se impuso con parciales de 20-18, 36-29 y 55-49, antes del 72-65 final. La gran figura de la noche fue Valentina Mendoza, dueña de 21 puntos, muy bien acompañada por Julieta Tell (18), Julieta Ibarra (12) y Josefina Cortes, quien también llegó a los 12, pero además capturó 13 rebotes.

El Ruca Che tuvo un buen marco de público durante las dos jornadas.

Berazategui tuvo un rendimiento muy flojo y su máxima anotadora fue Florencia Galbán, con 13. La visita anotó apenas 2 de los 23 triples que intentó, contra el alto 42% de las dueñas de casa: 11-26. Mendoza tuvo un perfecto 5-5 desde tercera dimensión y Tell aportó 4 sobre 8 intentos.

Así quedaron Independiente y Biguá

Con estos resultados, Biguá quedó con un registro de 2-4 e Independiente con 2-5. Manda Obras Sanitarias con 6-1, en tanto que Berazategui bajó a 2-4. Los equipos de Neuquén tendrán otra doble jornada en el Ruca Che. Será entre el 1 y 2 de noviembre ante Ferro y Unión Florida.