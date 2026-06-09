Liga Nacional de básquet: Gimnasia repitió en Santiago y vuelve a Comodoro con un ideal 2-0

Gimnasia no se entregó nunca y tuvo su premio. Volvió a derrotar a Quimsa en Santiago del Estero y estampó un 2-0 que puede ser decisivo en la final de la Liga Nacional de básquet. Fue 80-79 y ahora se mudan a Comodoro Rivadavia.

Martiniano Dato fue figura con 17 puntos, seguido por 15 de Anyelo Cisneros y Seba Carrasco, más 11 claves de Ken Horton. En los locales no alcanzaron los 23 de Brandon Robinson, 15 de Tyren Johnson y los 12 de Sam Freeman.

El local arrancó el juego con agresividad defensiva y un Robinson encendido en ataque con 8 puntos, además de 7/8 de campo. El Lobo sureño no encontró el aro de larga distancia a diferencia del primer partido y dependió de las penetraciones de Dato, con 7 puntos. Así, el cuarto terminó 22-15.

Con la potencia física y buenas apariciones de Robinson, Johnson y Freemna, la Fusión sacó distancias de 17 puntos. El Verde siguió sin encontrar el tiro (2/6 de tres) y encontró en penetraciones su mejor cara, con Carrasco y Dato como referentes. En este contexto, el equipo de Luas Victoriano llegó al entretiempo al frente por 44-34.

El equipo santiagueño falló ante su gente y tendrá que robar una victoria en el sur. (LNB)

Rápido 7-0 para meterse en partido

Un 7-0 fue el arranque ideal para un Gimnasia que apostó por una dura defensa y salida rápida. Sin embargo, la Fusión retomó el control y se mantuvo arriba, aunque otra vez la visita sorprendió en los instantes finales del parcial. Tres triples de Horton la ventaja dejaron el partido 62-61.

El gran momento de los de Comodoro se estiró hasta un 13-0 que le permitió sacar 6 de ventaja en el arranque del capítulo final (67-61). Sin embargo, nuevamente Robinson salió al rescate de la Fusión junto a Johnson y llevaron juntos a un 8-0 que los puso al frente. Desde allí ingresaron en un golpe por golpe, con Figueredo de un lado y Cisneros del otro, que puso a Gimnasia arriba por 76-75 con 9 segundos por jugar con un triple de Chacón desde el eje de cancha.

Cierre para el infarto

En la acción siguiente, Figueredo se puso al equipo al hombro y clavó un triplazo para devolver la ventaja con 46” por jugar, aunque Dato anotó en bandeja para igualar en 78. A falta de 10”, Johnson penetró y sacó falta, pero falló el segundo libre y el Verde corrió con Dato, que llegó abajo del aro y cedió para un doble de Cisneros que le dio ventaja de 80-79 con 2.4 segundos por jugar. La última fue para un Robinson que tiró sobre la marca, pero no pudo anotar y el Verde se volvió a Comodoro Rivadavia con un enorme 2-0 en la serie. Los partidos 3 y 4 serán el jueves y el sábado. ¿Habrá barrida o Quimsa devuelve gentilezas?

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