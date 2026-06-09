San Antonio dio el golpe en New York y descontó en las finales de NBA

Wembanyama se reivindicó y fue la gran figura de la noche con 32 puntos.

San Antonio Spurs dio el batacazo en el Madison Square Garden y venció a New York Knicks en el tercer juego de las finales de la NBA. Fue 115-111 para el equipo texano, que rompió una racha de 13 victorias consecutivas del conjunto neoyorquino y se puso 1-2 en la serie.

La gran figura del duelo fue Victor Wembanyama con 32 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, para liderar el importante triunfo de visitante, luego de los errores en el cierre del segundo partido.

San Antonio comenzó mejor el encuentro. Con un gran Stephon Castle, sacó una importante diferencia para terminar el primer cuarto por 33-22. En el segundo periodo, los Knicks reaccionaron y Anunoby lideró la remontada para irse al entretiempo con una ventaja de 7 puntos (64-57).

Castle, determinante con tiros libres en el cierre. Brunson intentó pero no pudo ante un iluminado San Antonio.

Ya en el complemento, apareció la figura de Wembanyama. El francés manejó los hilos en los Spurs y con una gran defensa mantuvieron la ventaja, a pesar de los embate de los Knicks, que intentaron con Brunson (32 puntos) pero no lograron encaminar la serie.

Tras el triunfo de San Antonio, los dirigidos por Mitch Johnson tomaron aire en la serie final y están 1-2. Además, aseguraron un quinto partido donde serán locales. El cuarto juego de las Finales de NBA se disputará en el Madison Square Garden el próximo miércoles 10 de junio desde las 21:30 (hora Argentina).

Los Knicks tratarán de continuar arriba en las Finales y volver a conseguir el anillo luego de más de 50 años. La última consagración fue en 1973. Por otro lado, San Antonio tratará de dar vuelta una serie que comenzó torcida. Los de Texas quieren su sexto título y no gritan campeones desde 2014, con un estelar Manu Ginobili entre sus filas.