Liga Regional de básquet: triunfos visitantes de Cinco Satos e Independiente

Centro Español, Cinco Saltos, Independiente y Centenario cantaron victoria en la primera fecha de la Liga Regional femenina de básquet, que tiene como premio una plaza para la próxima edición de la Liga Nacional. La competencia, con 9 equipos, promete emociones y llegaron muchos refuerzos de diferentes puntos del país.

La acción se puso en marcha con el cómo triunfo de las Rojas ante Biguá, en el duelo entre las últimas participantes en la Liga Nacional: fue 91-58, en El Nido. El otro golpe de visitante fue de Cinco Saltos, que ganó en El Histórico de Plottier por 60-42.

Las que se hicieron fuertes como locales fueron la Colonia, que remontó un partido increíble ante la Escuela Municipal de Cipolletti (64-62); y Centro Español, que no tuvo problemas para superar a Deportivo Roca, en El Templo, por 55-39.

Las chicas del Depo y Español, unidas antes del debut en la Liga Regional.

Cuartos y goleadoras

Independiente fue letal en el segundo cuarto, ganó 32-9 y ahí se encaminó a la victoria. También había sido superior en el arranque (23.-13) y cerró una noche muy tranquila ante Biguá. Lourdes Briones llegó hasta 24 puntos, aunque la MVP fue Hanna Quintero, con 22 más 11 rebotes. Alina Farías completó la trilogía con 16 y 7 asistencias. En las locales brillaron Agustina Jourdhehuil (27 y 14) y Amaro Arévalo (14 y 11), con sendos doble-doble.

Con menos goleo, las Tricolores también fueron contundentes en Plottier, porque se quedaron con los tres primeros parciales, por 19-8, 13-12 y 15-9. Las locales se quedaron el último (14-12), pero no alcanzó. Bianca Govoni fue la mejor de la cancha con 16 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, seguida de Ana Pereira (13) y Milagros Linares (11). En las locales sobresalieron Julieta Ibarra (12 y 14 rebotes) e Irina Patroniti (9).

Tremendo cierre, parcial clave

Centenario estaba contra las cuerdas, pero reaccionó con un tremendo cierre, ganó el último cuarto por 21-4 y se lo dio vuelta a la EM de Cipo, que había empezado con todo (28-17) y llegó al arranque de los 10 finales con una buena ventaja de 15 (58-43). Lucía Juárez, con 26, fue la goleadora en Cente, seguida de Milagros Gutiérrez (17 y 6 asistencias). Clara Della Rosa fue clave con 11 rebotes. En la visita se destacaron Isabel Flores Giuliano (20), Lara Lencina (15) y Greta Lencina (13).

En El Templo fueron tres cuartos muy parejos, pero uno que resultó determinante: las Gallegas se ganaron el segundo 22-10 y a partir de ahí tomaron el control del juego ante el Depo. Martina Gutiérrez volvió a casa y anotó 17 puntos, mientras que la China Victoria Lara aportó 12 y Jaqueline Soto, 11 rebotes. En el Depo, bajo la dirección técnica de Lucas Villanueva, las mejores fueron Lucía Rincón (9) y María Introcaso con 10 rebotes.

Pacífico tuvo fecha libre y debutará en la segunda fecha en el clásico contra Independiente. Los otros duelos serán Deportivo Roca vs. Centenario, EM de Cipolletti vs. Plottier y Cinco Saltos vs. Biguá. Descansará Centro Español.