Limpieza profunda: los 10 futbolistas de River que se irán tras la eliminación frente a Racing

En un año lleno de decepciones, River sumó uno más y cerró con una pésima imagen este 2025. El equipo de Marcelo Gallardo cayó agónicamente por 3-2 frente a Racing y se quedó afuera del torneo Clausura.

Con esta eliminación, el Millonario recién volverá a jugar en 2026 y no sumará ningún título en esta temporada, en lo que fue el peor año del Muñeco en su carrera como entrenador. Tras la dolorosa derrota en el Cilindro, el DT riverplatense habló sobre los pasos a seguir con el plantel: «Vamos a volver a reunirnos en dos días para comunicar lo que haya que comunicar«.

Se espera que el cuerpo técnico se reúna con diversos futbolistas esta semana y decidan en conjunto su futuro. El técnico más exitoso de la historia de River sabe que la forma para empezar a revertir esta complicada situación es «pasando la escoba» y limpiando a jugadores que no han sumado minutos o, en otros casos, que han tenido oportunidades pero que no estuvieron a la altura.

La salida más cantada es la de Federico Gattoni, a quien se le termina el préstamo. El central nunca se pudo afianzar y jugó un solo partido en el año. El ex San Lorenzo debe volver a Sevilla.

Otros que tienen su salida casi confirmada son Miguel Borja y Paulo Díaz: ambos no fueron convocados por segundo partido consecutivo y todo indica que se marcharán, aunque son dos situaciones diferentes: el colombiano se irá libre, pero el defensor chileno tiene contrato hasta 2027 y deberá ser vendido.

Los héroes de Madrid que se van

Uno de los problemas de River en los últimos meses es vivir del recuerdo. Por ese motivo, Gallardo sabe que se deberá despedir de varios futbolistas que tocaron la gloria en 2018, pero que ya han cumplido su ciclo en el Millonario.

Se trata de Ignacio Fernández, Milton Casco, Gonzalo Martínez y Enzo Pérez. Estos futbolistas terminan su vinculo a fin de año y seguramente no renovarán. Aunque hay un asterisco importante: el capitán de River tendrá la potestad de elegir continuar o no en el club de sus amores. Si sigue en 2026 será desde un rol secundario, con una menor participación en el once titular.

Los que están «en vidriera»

La lista todavía no termina. Hay tres futbolistas que todavía no tienen asegurado su futuro en la institución riverplatense. Estamos hablando de Fabricio Bustos, Sebastián Boselli y Facundo Colidio, que están marcados como «jugadores a vender» en el próximo mercado de pases, por distintos motivos.

Desde la llegada de Montiel, el lateral fue relegado y tuvo poca participación. El ex Independiente vería con buenos ojos emigrar para sumar minutos en otro equipo. Por otro lado, el central uruguayo podría salir a préstamo nuevamente, ya que Gallardo lo repescó de Estudiantes pero tuvo escaso protagonismo.

La situación de Colidio es particular. Al delantero se le renovó el contrato en julio, pero tuvo un bajón importante de rendimiento, y desde la dirigencia del Millonario buscarían una venta para «hacer caja». Claro está, no sería por la clausula, que es de ¡100 millones de dólares!