Racing le ganó un partido para el infarto a River (3-2) y está en los cuartos de final

Racing le ganó un partidazo a River, por 3-2 y se metió en los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional. Gastón Martirena, en el tercer minuto adicional, anotó el gol decisivo en un cierre para el infarto.

El Millonario se despertó en el segundo tiempo, los cambios le dieron mucho resultado y así le dio vuelta el partido a Racing (2-1). Sin embargo, la Academia reaccionó y luego de una gran subida de Adrián Fernández por izquierda, llegó el 2-2. La pelota dio en Martínez Quarta y descolocó a Armani.

Racing pegó de entrada y gracias a un gran cabezazo de Santiago Solari se adelantó 1-0, en el partido por los octavos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional. Tras un impecable centro de Gabriel Rojas desde la izquierda, Solari le ganó en lo alto a Lautaro Rivero y venció la resistencia de Franco Armani. El árbitro Facundo Tello demoró en convalidar el tanto, ya que hubo que chequear vía VAR una posible posición adelantada de Tomás Conechny en el arranque de la jugada.

Después del gol, el trámite del encuentro fue parejo, aunque después de los 20, River hizo los méritos para llegar a la igualdad. Marcelo Gallardo sorprendió en la previa y mandó a la cancha a Ignacio Fernández y el juvenil Thiago Acosta (dejó a Juanfer Quintero en el banco). La Academia, por su parte, sufrió la baja de último momento del roquense Facundo Mura y en su lugar ingresó Gastón Martirena.

En el complemento, Marcelo Gallardo metió triple cambio y el resultado fue inmediato, porque Ian Subiabre y Juanfer Quintero, dos de los refrescos, dieron vuelta la historia con dos golazos. Después llegó la respuesta de la Acadé y es un partidazo.

Las formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Thiago Acosta, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández, Maximiliano Salas, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo