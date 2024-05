Ley Bases: en Neuquén el 85% de las mujeres y el 47% de los varones se jubilaron porque había moratorias

Son las 10.15 del 9 de mayo de 2024. Paro general en Argentina, convocado por la CGT. En el anfiteatro de la Escuela de Música de Neuquén está Mario con una gorra y el pelo blanco que casi roza los hombros.

–¿Vos te crees que esta vereda la puso alguien que no sea albañil? Esto, la escuela, los edificios, la municipalidad. ¡El planeta hemos hecho los albañiles!

Cobra una pensión no contributiva que no llega a los $100.000. Tuvo un ACV a los 59 años y trabajó siempre en la construcción. Ahora vende macetas de cemento.

-Nunca tuvimos trabajo registrado. Yo nunca tuve trabajo registrado, por una cuestión de que te toman «en negro», la mayoría te toma «en negro». Pasan los años. Cuando sos joven no le das bolilla. A la edad tuya, vamos, pero cuando tenes 60 y pico de años decís «a la miércole» y mirás para atrás y decís, ¿y los años?, ¿y ahora me tengo que jubilar?, ¿y esto me toca? Entonces hay que sacar el cuchillo, digamos».

Está en pareja con Estela, que es jubilada de la mínima. Terminó la primaria y tuvo que salir a trabajar muy pronto. Sirvió café en el Consejo Provincial de Educación, fue empleada de casas particulares y con la moratoria pudo completar un año que le faltaba. Tiene ojos saltones, color café.

-Nos preocupa lo que nos pasa a nosotros, pero lo que les va a pasar a los que no se pueden jubilar. Hay gente que no tiene casa. Nosotros nos hicimos una casa. Mandamos las pibas a estudiar. Yo les decía: «no tienen que trabajar de empleada doméstica». Por suerte estudiaron todas, las tres, pero bueno nosotros trabajamos, no es que nos regalaron nada.

Estela y Mario son parte del grupo «Jubilados insurgentes» que se organizaron en todo el país en contra de la «Ley Bases» impulsada por el gobierno nacional, y que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

Entre los cambios que impulsa este proyecto incluye el fin de las moratorias, que son planes de pago de deuda previsional creados para regularizar aportes a quienes no cumplen con los 30 años exigidos. Las cuotas se descuentan por recibo. La propuesta actual para este universo de personas es pasar a una prestación de retiro proporcional, que representa el 80% de un haber mínimo, y que en el caso de las mujeres podrían cobrarlo recién a los 65 años.

-Tomamos la determinación de salir a la calle, juntarnos, que la gente nos vea también. Hay jubilados que no pueden comprar un kilo de carne. Nosotros compramos medidas las cosas.

La charla se interrumpió. «Mario, allá están los compañeros, llamalos», advirtió Estela.

En la marcha del jueves 9 de mayo, en el contexto del paro general, hubo una columna de “Jubilados insurgentes” de Neuquén. Foto Matías Subat.

Mario trajo a Vilma. Es artística plástica. «Hice los vitrales del Museo Gregorio Álvarez», contó. Cabellera electrizada, sostiene un cartel que dice: «¿Esto votamos? Traidores a la patria». Y la foto de un hombre sentado, cubriéndose la cara, envuelto en la bandera argentina frente al Anses. También se jubiló con la moratoria.

-Sigo trabajando, porque imaginate que con $200.000 yo no sé si alguien puede vivir, y menos en Neuquén, ¿no? Que pagas $25.000 de luz, $20.000 de internet, y entonces ¿con qué vas a comer? Y pago $100.000 de alquiler. ¿Con qué voy a comer?

De atrás se escuchó.

-¡Esos son mis abuelos! Hermosos.

Maite es una de las nietas de Mario y Estela. Estudia el profesorado de Historia, en la Universidad Nacional del Comahue.

-Yo la verdad es que siento mucho orgullo. Marcan el camino.

En números

«En nuestra provincia, de los jubilados nacionales que tenemos, el 47% se pudo jubilar por moratoria, de las mujeres jubiladas en la provincia el 85% tuvo que acudir a una moratoria previsional«, aseguró María Taboada, que fue jefa de la UDAI Neuquén de Anses hasta el 10 de diciembre pasado.

Señaló que los primeros planes de pago para cancelar aportes se pusieron en marcha en 2005. «No se plantearon con un componente de género, sino que había que incluir a los adultos mayores en ese momento de absoluta crisis que atravesaba el país. Teníamos un nivel de cobertura muy bajo», agregó.

Allí, indicó la abogada, «se dieron cuenta que las principales beneficiarias habían sido las mujeres y por eso se les empezó a llamar «jubilación de ama de casa», cuando en realidad no fue así planteado».

Según el Indec mientras que seis de cada diez mujeres accedían a la jubilación en 2001, en el 2022 lo hicieron nueve de cada diez.

La menor participación en el mercado laboral -la mayoría no puede dedicarle la misma cantidad de horas ya que debe repartirlas con el cuidado y la crianza-, el acceso a puestos de menor rango, la brecha en el salario y la informalidad provoca que las mujeres lleguen a la edad jubilatoria con menos años de aportes que los varones.

Si no hay políticas que reconozcan estas desigualdades estructurales en el mundo laboral, e intenten modificarlas, es muy difícil que después lo hagan al momento de pensar el esquema de la seguridad social.

La última moratoria se puso en marcha en abril de 2023 y finalizará en 2025, si es que no es frenada por la sanción de la ley. Tiene dos ejes: permite que aquellas personas que ya están en edad jubilatoria regularicen los períodos faltantes hasta diciembre de 2008, y las que se encuentran a diez años de tener la edad- pero saben que no llegan a los 30 de aportes- cancelan su deuda hasta marzo del 2012.

De este plan vigente, dijo Taboada, había en Neuquén 4.200 trámites concluidos, de los cuales el 66% eran mujeres. La estimación era que iban a acceder unas 10.000 personas.

«Es imposible vivir en una sociedad en la que un porcentaje importantísimo de la población y de mayor vulnerabilidad esté sin una cobertura. Si queremos tener una sociedad justa, digna, donde nos podamos ver a la cara todos, no podemos permitir que los adultos mayores no accedan a una prestación», opinó la exfuncionaria.

Aumenta la dependencia económica y la feminización de la pobreza

Hay un aspecto central y es que la eventual sanción de la “Ley Bases” profundizará la dependencia económica de las mujeres, ya que serán mayoritariamente las candidatas a cobrar la prestación de retiro proporcional, equivalente al 80% de un haber mínimo, que al día de hoy ronda los $242.000.

A menos que reciban la asistencia de su familia, perciban algún tipo de pensión o vivan en pareja les será muy difícil sostenerse. Sin esa red es probable que caigan en la pobreza, ya que si la jubilación mínima actual se degrada con la inflación, un proporcional será más que insuficiente.

Los trabajadores de la construcción, rurales, de comercio, changarines y empleadas de casas particulares son algunos de los sectores que accedieron a las moratorias previsionales.

Las brechas del mundo laboral

El 66,5% de los aportantes a la caja jubilatoria nacional en la provincia son varones y el 33,5% mujeres. «Si eso se da en la vida activa, ¿cómo vamos a estar al momento de jubilarnos?», se preguntó Taboada. Esta participación desigual en el mundo laboral se reproduce cuando se compara aquellos trabajadores que están en relación de dependencia y se les descuenta (el 72,5%) con las trabajadoras en ese mismo estatus (el 27,5%).

Hay que aclarar además que ese tercio de mujeres aportantes no siempre se desempeña en rubros con salarios altos, ni ocupa puestos jerárquicos por lo que tampoco percibirán al momento del retiro el mismo monto de jubilación. Un varón que cumple con todos los requisitos de años de servicio y edad, que no necesitó echar mano de la moratoria, percibe hoy un haber promedio en Neuquén de $612.000, mientras que una mujer en las mismas condiciones de $500.000.

Taboada explicó que los sistema de seguridad social tienen fundamentalmente dos fuentes de inequidades.

«Una es el diseño mismo del sistema cuando planteamos jubilaciones diferenciales, por ejemplo la de los jueces, y la segunda fuente de inequidad es justamente el mercado de trabajo. Mientras no pueda resolverse no sólo el acceso al mercado y las condiciones, sino también el tema de las labores de cuidado hacia dentro del hogar va a ser inequitativa nuestra situación hasta el momento de la jubilación», afirmó.