Lionel Scaloni, el DT de la Selección, fue homenajeado en su patria chica: Pujato

A 40 km de Rosario está Pujato, el pueblo de 3.700 habitantes donde nació el entrenador Lionel Scaloni. Allí las celebraciones son medidas porque siguen de luto por la muerte de uno de sus jóvenes pobladores en un accidente durante el Mundial. Fue en la ruta 33 donde murió Agustín Fratini, que tenía 27 años.



Sin embargo, el domingo cuando Argentina conquistó el Mundial, poniendo fin a 36 años de sequía de títulos mundiales, los pujatenses celebraron en las calles. “El domingo era necesario festejar y acompañar a Scaloni por todo lo que había hecho. Somos respetuosos de sus tiempos. El tiene bajo perfil”, dijo el jefe comunal, Daniel Quacquarini.



“El sueño de todos los argentinos se hizo realidad, eternamente agradecido, emocionado por verlos felices. Ustedes fueron el jugador número 12”, escribió el DT en su redes sociales tras el multitudinario recibimiento el equipo campeón del Mundo. Scaloni fue homenajeado hoy por la tarde en el club Matienzo de Pujato por todo su pueblo.

“Soy feliz cada vez que vengo porque estoy en la casa de mis viejos”, contó tras las palabras de su maestra “Chichita” y después de recibir una plaqueta del jefe comunal, quien anunció que le pondrán «Lionel Scaloni» a una calle local.

“Creí que había llorado todo, pero todavía me quedan emociones. Veo gente del pueblo y de alrededores. Esto es el triunfo de todos. Ni de un club ni de otro sino de todo el país. Esta selección jugó para la gente. Es muy emocionante y gratificante esto. Me hubiera encantado pasar con el colectivo por toda la Argentina. Lamentablemente no fue posible porque todo lo que vivimos ayer lo llevamos en nuestros corazones”, afirmó.

“Ahora nos damos un poco más de lo que se ha conseguido. Sin mi familia nada sería posible ni sería lo que soy”, valoró el entrenador sobre sus seres queridos. “Estuve con mi papá y pasé a verlo por la clínica”, aseveró.

Sobre su llanto que se volvió viral luego de la consagración ante Francia. “Cuando terminó el partido me senté en el banco de suplentes y fue mi momento en que volví a la tierra. Lo vi a Leandro Paredes y estaba conteniendo algo que era imposible soltar”. Por último, resaltó que esta Selección, más allá de sus logros deportivos, se metió en el corazón de la gente porque “somos genuinos. Alguna vez estuvimos de ese lado y eso contagió”.