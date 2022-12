Lolo y un sueño en bicicleta que apunta hacia Europa

No piensa en otra cosa desde que se montó a un sueño que va sobre dos ruedas. Tenía apenas 13 años cuando Lorenzo Heredia se enfocó en sólo una disciplina de todas las que ocupaban buena parte de su tiempo libre.



Entendió que lo que más lo apasionaba era pedalear, así que se subió una bicicleta de carrera y no se bajó más. La elección de Lolo es hasta lógica teniendo en cuenta que es el nieto del legendario Teófilo Heredia, uno de los históricos impulsores del ciclismo en la región.



La cara de pibe de Lorenzo se ajusta plenamente a sus 17 años, pero en la templanza de sus dichos está la seguridad de alguien dispuesto a todo para ir detrás de su gran sueño: ser ciclista profesional.

“De chico me gustaban varios deportes: natación, básquet… pero decidí quedarme con el ciclismo porque es lo que más me apasiona y a lo que me quiero dedicar. Me tengo mucha confianza para este desafío, sé que voy a ir a desarrollarme en el mejor nivel del mundo y para creérselo hay que vivirlo”.



Lolo viene de una gran actuación en los Juegos de la Araucanía. (Foto/Juan Thomes)

La firmeza de Lolo no deja lugar a dudas. Va a hacer lo imposible por lograrlo. Claro que primero deberá conseguir los recursos para formar parte a partir de marzo del equipo Star Junior Team, una organización ciclistica con base en Bélgica, que se especializa en desarrollar jóvenes pedalistas de Latinoamérica para que compitan en Europa.



El Star Junior Team es presidido por un argentino, Mauricio Frazer, y están a la búsqueda de jóvenes talentos de hasta 18 años. Trabajan en su desarrollo dentro del ciclismo europeo y tienen base en la ciudad de Oudenaarde, a 35 kilómetros de Bruselas.



A Lorenzo lo tendrán por 3 meses y si en ese período el roquense progresa sin importar los resultados, su estadía se extenderá por 3 meses más. Si sigue evolucionando, su primera competencia grande será el Mundial Junior, a correrse en Agosto, en Glasgow (Escocia).



Para los primeros meses, Lorenzo necesita 3.500 dólares para los gastos iniciales que incluye el alojamiento, participación en distintas competencias, traslado a carreras, asistencia técnica y por supuesto la bicicleta y todos sus accesorios. Si su estadía se extiende por tres meses más, será sin costo.



“En mi primera semana allá hay dos competencias pautadas. Medirme en una carrera con los mejores, me va a venir bien para saber dónde estoy parado con respecto al nivel europeo. En Bélgica está la cuna del ciclismo, así que Mauricio (Frazer, el director deportivo) me dijo que tenga los pies sobre la tierra, que va a ser todo nuevo para mí y que me lo tome con calma. Me anticipó que el nivel va a ser alto y que cuando me adapte, me voy a sentir mejor”.



La ruta hacia Bélgica está trazada para el menor de la dinastía Heredia, ahora hay que recorrerla ni más ni menos. La exigencia será alta pero no tanto como el sueño de Lolo, que con su bici a cuestas va por la apuesta más grande de su vida.

La búsqueda de recursos para concretar el sueño

“Hace unos seis meses Lorenzo ve que hay un llamado por parte del Star Junior Team para pedalistas de Latinoamérica y comenzó a escribirles. Al principio no tuvo respuestas, pero después de los Juegos de la Araucanía, se comunicaron con él”.



Carlos Heredia, padre de Lolo y profe de educación física, además de ser un referente de distintas disciplinas deportivas en la ciudad, nos cuenta cuando el joven ciclista y la organización con sede en Bélgica hicieron contacto.



Lorenzo se había quedado con la medalla de oro en los 100 kilómetros de los Juegos binacionales (además de dos de plata y una de bronce) y las puertas para viajar a desarrollarse a Europa se abrieron.



Al mismo tiempo comenzó la búsqueda de los 3.500 dólares para asegurar la plaza. Para ello, la familia Heredia presentó una carpeta con el proyecto de Lorenzo en Bélgica y están a la espera de la aprobación de la Dirección de Deportes de Río Negro. El trámite se ajusta a la Ley de Sponsoreo y Patrocinio provincial.



“Con esa aprobación nosotros podemos salir a pedir financiamiento a las empresas, que a la vez reciben un beneficio acorde a lo aportado con Lorenzo. Ese beneficio le permitirá a las empresas tener un descuento entre el 25 y el 50 por ciento en concepto de impuestos”.