Lorenzo Heredia compitió en Bélgica y gana roce internacional

En sus primeras experiencias a nivel internacional, el roquense Lorenzo Heredia compitió en Bélgica con buenas sensaciones y un 15° puesto.

«Lolo» forma parte del Start Junior Team que preside otro argentino, Mauricio Frazer. Para poder viajar a Europa, el joven y su familia recibieron el apoyo de empresas y particulares que lo sponsorearon para cubrir los gastos, que fueron de más de 3.000 dólares.

Heredia corrió en la ciudad de Vollezelle, Bélgica, en un trayecto de 80 kilómetros sobre ruta en el que participaron 135 ciclistas de elite mundial.

El roquense no pudo completar la primera prueba por un pinchazo pero sí completó la segunda con un valioso 15° puesto. Fue el segundo mejor de su equipo detrás del uruguayo Ciro Pérez.

El local Niels Driesen fue el ganador y lo siguió un pelotón del 2° al 6° que llegó 51 segundos después. Heredia integró el segundo grupo que alcanzó la meta a 1 minuto y 13 segundos del líder.

La estadía de «Lolo» en Europa será inicialmente de tres meses que se pueden prolongar por tres más si el equipo considera que tuvo un progreso en su desempeño, más allá de los resultados. Si la evolución es importante tendrá la posibilidad de competir en el Mundial Junior, que será en agosto en Escocia.

«Medirme en una carrera con los mejores, me va a venir bien para saber dónde estoy parado con respecto al nivel europeo. En Bélgica está la cuna del ciclismo, así que Mauricio (Frazer) me dijo que tenga los pies sobre la tierra, que va a ser todo nuevo para mí y que me lo tome con calma. Me anticipó que el nivel va a ser alto y que cuando me adapte, me voy a sentir mejor”, expresó el ciclista a fines del año pasado en diálogo con Río Negro.