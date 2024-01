Los Pumas fueron categóricos ante Australia y se coronaron en el Seven de Perth

Los Pumas sacaron chapa de visitantes, vencieron de manera categórica a Australia (31-5) y se adjudicaron el Seven de Perth, válido por la tercera estación del circuito SVNS que lleva adelante la World Rugby. En el estadio HBF Park, la selección Argentina mostró un nivel muy alto y dio la sorpresa ante los dueños de casa.

El contundente triunfo ante los Wallabies se consumó con tries de Marcos Moneta (3′ y 16′), Germán Schulz (12′) y Matteo Graziano (13′ y 17′), más las conversiones de Joaquín Pellandini y Santiago Mare (2). El conjunto oceánico descontó a los 19′ de juego con un try de Matthew González.

Los nombres argentinos de la final

El director técnico argentino, Santiago Gómez Cora, dispuso para el último partido la siguiente formación inicial: Schulz, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González, Pellandini, Mare, Matías Osadczuk y Moneta; mientras que en el banco aguardaron Gastón Revol, Graziano, Agustín Fraga, Rodrigo Isgró y Tomás Elizalde.

Los Pumas accedieron a la final después de eliminar en la instancia previa a Irlanda por 24-5, con tries de González, Osadczuk, Moneta e Isgró y conversiones de Pellandini y Mare.

En la jornada previa, los ganadores de la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020 se adjudicaron el grupo B del Seven australiano con victorias ante España (28-5), Canadá (29-5) y Sudáfrica (19-5) y en cuartos de final doblegaron nuevamente a España (28-17).

Segundo título del año y líder de la general

Argentina consiguió en Perth el segundo torneo del año, tras coronarse en el Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), también con triunfo sobre Australia en la definición (45-12). El historial con los oceánicos quedó en 36 victorias de Los Pumas y 40 derrotas en 76 enfrentamientos.

El seleccionado Albiceleste lidera de la clasificación general del circuito con 58 unidades, seguido por Fiji (44), Australia (44), Sudáfrica (42), Irlanda (42), Nueva Zelanda (32), Francia (20), Estados Unidos (16), Samoa (14), España (11), Canadá (10) y Gran Bretaña (9).

El gran objetivo de Los Pumas 7s se focaliza este año en los Juegos Olímpicos de París, al que se clasificó tras ser segundo en el pasado circuito detrás del campeón Nueva Zelanda.

El circuito continuará del 23 al 25 de febrero con el Seven de Vancouver en Canadá y luego se disputará el Seven de Los Ángeles, el Seven de Hong Kong (5 al 7 de abril), el Seven de Singapur (3 al 5 de mayo) y la instancia final en Madrid (31 de mayo al 2 de junio).