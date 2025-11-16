Los Pumas vencieron 33-24 a Escocia y se aseguraron ser cabeza de serie en el Mundial 2027

Tras la victoria frente a Gales, Los Pumas le ganaron este domingo 33-24 a Escocia, en Edimburgo, en el segundo compromiso de la ventana internacional de noviembre.

Después de un primer tiempo para el olvido, el equipo que dirige Felipe Contepomi comenzó a hacer pie en la mitad de la segunda parte y, favorecido por una tarjeta amarilla de Escocia, comenzó a descontarle al Cardo hasta superarlo en el marcador y sellar la victoria a puro try.

¡Enorme victoria de Los Pumas en Murrayfield! ¡Alma y corazón! 🇦🇷



🏉 Julián Montoya, Rodrigo Isgró, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Justo Piccardo.

🎯 Santiago Carreras (4).#SomosLosPumas pic.twitter.com/GwZhoBCXrO — Los Pumas (@lospumas) November 16, 2025

El encuentro en el Scottish Gas Murrayfield mostró un desarrollo adverso desde el inicio, ya que Escocia se fue al descanso con un 14 a 0 que reflejó superioridad física y claridad en la distribución.

🇦🇷💪🏻 ¡PUMAZO EN MURRAYFIELD!



La alegría de los jugadores de #LosPumas y el festejo con los hinchas argentinos en el estadio tras la victoria por 33-24 frente a Escocia.



ℹ️ El conjunto nacional cortó una racha de 16 años sin triunfos en esa ciudad.



➕ Mirá el mejor rugby en… pic.twitter.com/YFLegIINob — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 16, 2025

El impacto del tercer try local apenas comenzó el complemento obligó a Felipe Contepomi a intervenir de manera inmediata y a realizar cinco modificaciones simultáneas que alteraron por completo la dinámica del partido.

Los ingresos de Thomas Gallo y Francisco Coria Marchetti en la primera línea, de Pablo Matera como octavo y de la pareja Moyano-Carreras le dieron a Argentina presencia, control del punto de contacto y una conducción más precisa.

La respuesta apareció con una ráfaga de tries que cambió el rumbo del partido: Julián Montoya apoyó a los 56 minutos, Rodrigo Isgró sumó a los 58, Pedro Rubiolo aumentó a los 70, Matera llegó al ingoal a los 74 y Justo Picardo cerró el marcador a los 78. Carreras aportó cuatro conversiones que aseguraron la distancia en el tramo final.

Con el triunfo ante Escocia, el equipo argentino se aseguró ser cabeza de serie en su grupo para el Mundial 2027, aun con el duelo ante Inglaterra pendiente. Esto le permite evitar a las grandes potencias en el arranque del torneo que se disputará en Australia, del 1 de octubre al 13 de noviembre.

Con 85.30 puntos, Los Pumas marchan sextos en el ranking de World Rugby. Los líderes son Sudáfrica (93.06), Nueva Zelanda (91.35), Irlanda (89.93), Inglaterra (88.06) y Grancia (86.95).

Los Pumas jugarán ante Inglaterra el domingo 23 de noviembre, a las 13.10, en el último compromiso de la ventana de noviembre.