Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron a la B Nacional

Ya se conocen los dos equipos que bajarán a la segunda división del fútbol argentino en 2026. Godoy Cruz descendió por su desempeño en la tabla anual, en la que sumó apenas 29 puntos en 32 partidos, mientras que San Martín de San Juan perdió la categoría por finalizar último en la tabla de promedios, con un coeficiente de 0.875 en los 32 encuentros disputados este año.

El conjunto verdinegro terminó último en ambas tablas: en la anual acumuló solo 28 puntos, uno menos que el Tomba. Sin embargo, el reglamento establece que si un equipo queda último tanto en la tabla anual como en la de promedios, desciende por promedios, ya que esa es la prioridad establecida. Por esa razón, el segundo descenso recae sobre el equipo que finalice anteúltimo en la anual, que en este caso fue Godoy Cruz.

El Tomba llegaba a la fecha 16° como el más comprometido: no solo necesitaba ganar, sino también esperar que San Martín al menos empatara con Aldosivi. Pero, al igualar 1-1 frente a Deportivo Riestra, desperdició sus chances de mantenerse en primera.

Riestra abrió el marcador con un gol de Leandro Benegas a los 19 minutos del primer tiempo y, tres minutos después, Santino Andino estableció el empate. El equipo dirigido por Omar “Turco” Asad buscó el triunfo durante todo el partido, pero no logró convertir.

Por su parte, San Martín estaba obligado a ganar para, al menos, forzar un desempate por la permanencia. En un partido cargado de emociones, el Santo cayó 4-2 ante Aldosivi y confirmó su regreso a la Primera Nacional.

El segundo tiempo fue un capítulo aparte: a los 63 minutos, Santiago Barrera abrió el marcador para San Martín. Pero el Tiburón lo dio vuelta rápidamente con goles de Santiago Moya (75’) y Franco Rami (77’). El Verdinegro lo igualó a los 88 mediante un penal convertido por Tomás Fernández, pero Gianni, a los 89 puso el 3-2 para el equipo marplatense. Finalmente, Ayrton Preciado selló el 4 a 2 definitivo para que Aldosivi sea de primera división en 2026.