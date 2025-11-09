Los Pumas vencieron a Gales en Cardiff en el comienzo de la gira europea

Los Pumas tuvieron una gran actuación ante Gales en Cardiff y se impusieron por 52 a 28 en el primeros de los tres partidos que jugarán este mes en la gira europea.

Argentina marcó siete tries y ganó con claridad. El domingo que viene visitará a Escocia y el siguiente hará lo propio ante Inglaterra para cerrar la ventana de noviembre.

El equipo de Felipe Contepomi marcó diferencias rápido y apoyó sus dos primeros tries antes de los 10 minutos. El primero fue de Pedro Delgado y el segundo de Gerónimo Prisciantelli.

Tomos Williams y Dewi Lake igualaron las cosas para Gales que sufrió la tarjeta amarilla de Ben Thomas. Los Pumas lo aprovecharon y se adelantaron con un penal de Santiago Carreras que metió todo lo que pateó.

Simón Benítez Cruz y Mateo Carreras apoyaron dos tries más, el segundo tras una brillante patada de Pablo Matera, para finalizar el primer tiempo 31-14 arriba.

En el complemento, Bautista Delguy, nuevamente Gerónimo Prisciantelli y Santiago Grondona apoyaron tres tries más para concretar el gran triunfo del equipo nacional.

Esta gira será determinante para sumar puntos en el ránking internacional y tener mayores chances de ser cabeza de serie en el sorteo del próximo Mundial.