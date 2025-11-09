SUSCRIBITE
Los Pumas vencieron a Gales en Cardiff en el comienzo de la gira europea

Los Pumas vencieron a Gales con un contundente 52-28 en Cardiff en el primero de los tres partidos que jugarán este mes en Europa.

Redacción

Por Redacción

Gerónimo Prisciantelli fue clave con dos tries para Argentina. (Foto: Prensa UAR)

Los Pumas tuvieron una gran actuación ante Gales en Cardiff y se impusieron por 52 a 28 en el primeros de los tres partidos que jugarán este mes en la gira europea.

Argentina marcó siete tries y ganó con claridad. El domingo que viene visitará a Escocia y el siguiente hará lo propio ante Inglaterra para cerrar la ventana de noviembre.

El equipo de Felipe Contepomi marcó diferencias rápido y apoyó sus dos primeros tries antes de los 10 minutos. El primero fue de Pedro Delgado y el segundo de Gerónimo Prisciantelli.

Tomos Williams y Dewi Lake igualaron las cosas para Gales que sufrió la tarjeta amarilla de Ben Thomas. Los Pumas lo aprovecharon y se adelantaron con un penal de Santiago Carreras que metió todo lo que pateó.

Simón Benítez Cruz Mateo Carreras apoyaron dos tries más, el segundo tras una brillante patada de Pablo Matera, para finalizar el primer tiempo 31-14 arriba.

En el complemento, Bautista Delguy, nuevamente Gerónimo Prisciantelli y Santiago Grondona apoyaron tres tries más para concretar el gran triunfo del equipo nacional.

Esta gira será determinante para sumar puntos en el ránking internacional y tener mayores chances de ser cabeza de serie en el sorteo del próximo Mundial.


