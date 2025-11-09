Colapinto quedó 15° en el Gran Premio de Interlagos: ganó Norris y Gasly sumó un punto

Franco Colapinto quedó 15° en el GP de Interlagos de la Fórmula 1 en Brasil. (Foto: AFP)

Franco Colapinto largó 16° y terminó 15° en el Gran Premio de Interlagos en San Pablo, Brasil en la Fórmula 1. El argentino clasificó 18° el sábado pero se benefició por los cambios que hicieron algunos pilotos que salieron desde el pit lane.

El neerlandés Max Verstappen, que había terminado 16° en la qualy, no partió desde la parrilla y salió desde boxes debido a ajustes realizados por Red Bull en su auto. Lo mismo ocurrió con el francés Esteban Ocon, con su Haas, ya que su auto fue ajustado para la carrera sin permiso de los comisarios.

La largada fue accidentada ya que Gabriel Bortoleto se accidentó en la primera vuelta y debió abandonar. El brasilero tuvo un fin de semana para el olvido como local ya que también había tenido un fuerte golpe en la clasificación.

💥 ¡Así ha sido el toque de Hamilton con Sainz y el accidente de Bortoleto con Stroll#F1 #BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/xK4rdqTeM5 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) November 9, 2025

Los Ferraris de Lewis Hamilton y Charles Lecrerc (abandonaron los dos) también tuvieron problemas lo que le permitió a Colapinto avanzar al 14° puesto.

El argentino, que largó con neumáticos medios, llegó a estar 9° al demorar su primera parada. Recién en la 30° vuelta entró a boxes, cambió por blandos y se ubicó 16°.

La segunda parada en boxes fue muy lenta y quedó 17° en el último lugar, con neumáticos medios. Con el ingreso de Tsunoda, que además tiene una penalización de 10 segundos, Colapinto avanzó al 16° y finalmente quedó 15° también por delante de Lance Stroll.

El argentino venía de tener un sábado difícil en el que sufrió un accidente en la carrera sprint y luego no pudo superar la Q1 en la clasificación. El viernes, Alpine lo ratificó como piloto titular para la temporada 2026 junto a Pierre Gasly que ya estaba confirmado. La escudería espera ser más competitiva con un auto mejor el año que viene.

Triunfo de Norris, épica de Verstappen y punto para Gasly

Lando Norris tuvo un triunfo impecable en Interlagos y dio un paso más rumbo al título. Max Verstappen se lució nuevamente al largar 19° y llegar 3°. Segundo quedó Kimi Antonelli.

Pierre Gasly tuvo una carrera sin fisuras y terminó 10° para darle un punto a Alpine, el segundo del fin de semana tras el que logró en la sprint del sábado.