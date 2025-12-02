Los refuerzos por los que ya negocia el nuevo River de Gallardo

Marcelo Gallardo y la CD de River ya están intentando cerrar incorporaciones para que se sumen a la pretemporada.

El plantel de River está de descanso hasta el sábado 20 de diciembre, cuando Marcelo Gallardo y sus jugadores se reencontrarán en el River Camp. La idea es entrenar en el predio de Ezeiza hasta principios de enero.

Estaba previsto que la pretemporada continúe en San Martín de los Andes del 3 al 16 de enero. Sin embargo, el estado de las canchas no es el ideal y por eso todavía no está confirmado: podrían mudarla a Cardales u otro predio en los alrededores de Buenos Aires.

Gallardo quiere contar con los refuerzos para el inicio de la pretemporada. Algunos nombres ya trascendieron, como los ex Argentinos Juniors Luciano Gondou y Román Vega. Pero será difícil para el Millonario sacarlos de Rusia: el Zenit invirtió mucho dinero en ellos.

El plan de River es incorporar a Gondou, aunque sea a préstamo. De todos modos, el Zenit no evalúa cederlo, aunque sí escucharía ofertas de compra, ya que el delantero no está sumando muchos minutos y el club ruso busca recuperar los 12 millones de euros invertidos a mediados de 2024.

En las últimas horas, el periodista Germán García Grova informó que River está interesado en el uruguayo Kevin Amaro, lateral derecho de Liverpool FC. Este miércoles habrá una reunión en el país vecino encabezada por Mariano Barnao.

Amaro llegaría para ocupar el lugar que podría dejar Fabricio Bustos, por quien River escuchará ofertas. Ya fue convocado por Marcelo Bielsa a la selección mayor y este año tuvo su debut en la Celeste.

El enigma del ‘5’

Fausto Vera es el apuntado para ser el mediocampista central. También surgido de las inferiores de Argentinos Juniors, fue comprado por Corinthians en 2022 y, tras no terminar de asentarse, pasó al Atlético Mineiro en 2024. Allí fue titular bajo la conducción de Gabriel Milito y llegó a la final de la Libertadores de ese mismo año ante Botafogo, aunque esta temporada perdió terreno.

Vera ya fue buscado en otros mercados por Boca y por River, y su intención es volver a Argentina. El encargado de las negociaciones es Mariano Barnao, mano derecha de Gallardo.