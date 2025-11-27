River comprará a Giuliano Galoppo: firmará hasta 2028

Giuliano Galoppo se quedará en River y firmará contrato por 3 años más.

Giuliano Galoppo llegó a River en enero de 2025 a préstamo, proveniente del San Pablo, con una opción de compra que finalmente no se volvió obligatoria porque el volante no alcanzó los objetivos pactados.

Pese a que debía regresar al conjunto brasileño para la próxima temporada, Marcelo Gallardo tuvo la última palabra y decidió comprarlo de manera definitiva.

De esta forma, el ex Banfield continuará en el equipo de Núñez y firmará contrato hasta 2028. Aún no trascendió la cifra que abonará el Millonario, aunque sí está confirmado que adquirirá el 65% del pase.

En la operación podrían incluirse Enzo Díaz y Gonzalo Tapia, ambos actualmente cedidos en el club paulista.

El volante de 26 años este año jugó 34 partidos, en los que marcó siete goles y una asistencia. En el Torneo Clausura fue el goleador del equipo dirigido por el Muñeco, con cinco tantos.