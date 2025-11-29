¿Se cancela la pretemporada de River en San Martín de Los Andes?

San Martín de los Andes, un escenario habitual de las pretemporadas del River de Gallardo.

Luego de quedar eliminado en los octavos de final del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se tomará un descanso hasta el sábado 20 de diciembre, cuando retomará los entrenamientos en River Camp, el predio de Ezeiza.

A partir de ese día comenzará la pretemporada. Estaba previsto que, del 4 al 15 o 16 de enero, el plantel trabajara en San Martín de los Andes para realizar allí la última parte de la preparación antes del inicio de la competencia.

Sin embargo, desde el club advierten que el estado de los campos de juego está lejos de ser el ideal y, por ese motivo, podrían dar marcha atrás con la planificación en la ciudad neuquina.

Así, surge como alternativa realizar las prácticas en Cardales o en algún predio cercano a Buenos Aires. Todo dependerá de la evolución de las canchas en San Martín de los Andes; la decisión final la tomará Gallardo.

El nuevo River

Será una pretemporada distinta a las anteriores, ya que varios jugadores de peso no continuarán en el primer equipo. Entre ellos, cuatro héroes de Madrid: Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Gonzalo Martínez. A ellos se suma Miguel Borja, que finaliza su contrato.

Por otros futbolistas, River espera ofertas: Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Facundo Colidio, entre otros. Con todas estas salidas, habrá una fuerte presencia de juveniles. Además de Santiago Lencina, Ian Subiabre y Agustín Ruberto, también pelearán por un lugar Cristian Jaime, Agustín de la Cuesta, Ulises Giménez, Agustín Obregón y otros nombres de la cantera.