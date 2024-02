Mac Allister contó que al brasileño Allison le gustaría jugar en La Bombonera

El mediocampista argentino de Liverpool, de Inglaterra, Alexis Mac Allister, contó hoy que al arquero brasileño Allison le «gustaría jugar» en La Bombonera.

«Alisson me dice todo el tiempo que le gustaría mucho jugar en La Bombonera», comentó el volante campeón del mundo.

«Muchos jugadores de Liverpool preguntan y saben lo que significa Boca”, continuó el exfutbolista del ‘Xeneize’.

Mac Allister y la comparación del Liverpool con Boca

Además, Mac Allister comparó a Liverpool con Boca: «Noto mucha diferencia con los demás equipos en cantidad de gente pero sobre todo en cómo se alienta acá y en la pasión que tienen, por eso siempre lo comparé con Boca. En ese tema son clubes muy parecidos».

«No me gusta prometer que voy a volver porque la realidad es que falta mucho y puede pasar de todo», sostuvo en la nota con TyC Sports.

«No hay que olvidarse de Argentinos, es el club que me dio la posibilidad de crecer y disfrutar de jugar el fútbol. Voy a ir día a día y en un tiempo veremos. Obviamente que las ganas están, sobre todo porque para mí fue muy corto el paso por Boca, me hubiese gustado estar más, pero el tiempo dirá si tengo esa posibilidad y me la dan«, cerró.