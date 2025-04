Malas noticias para Boca: Cavani se pierde el Superclásico en el Monumental

Boca se entrenó este miércoles con vistas al Superclásico ante River y hubo dos ausencias por precaución: Edinson Cavani y Kevin Zenón. Ambos titulares no participaron de los ensayos futbolísticos de la mañana y se hicieron estudios. La mala noticia llegó a la noche porque el uruguayo quedó descartado para el duelo en el Monumental.

El goleador oriental, quien falló un penal en el triunfo frente a Estudiantes, sufrió un desgarro en el gemelo. De esta manera, se perderá el choque con el Millonario. Esta situación complica a Fernando Gago porque tampoco está al ciento por ciento Milton Giménez y por eso podría cambiar de dibujo táctico o, al menos, terminar con el doble 9. Hoy por hoy el único delantero de área que tiene disponible es Miguel Merentiel.

Los otros jugadores que están en duda para el Superclásico

Tomás Belmonte fue otro de los jugadores que no pudo participar de la práctica por fiebre y su presencia en el Monumental dependerá exclusivamente de la evolución de su cuadro febril. El ex Lanús se sumó a Zenón y Cavani. En el caso del ex Unión presentó una molestia en el isquiotibial y fue preservado.

Horas después, el volante se hizo estudios por una sobrecarga en los isquios y no hay lesión. En principio nada grave y podría estar el domingo, en la zona ofensiva, junto a dos que asoman como fijas: Carlos Palacios y Merentiel.

Sin Cavani, Belmonte y Zenón, Gago ensayó en un momento de la práctica una línea de cinco defensores. Con la misma, el once estaba compuesto por: Agustín Marchesin; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Ayrton Costa y Marcelo Saracchi; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado y Palacios; Alan Velasco y Merentiel. La otra alternativa que probó es con Exequiel Zeballos, Merentiel y Velasco como tridente ofensivo.

Por ahora, presentar este 5-3-2 es una tentación para Gago. Si bien puertas adentro del club señalan que está conforme con el 4-3-1-2 y no habría necesidad de cambiar, quizás la cuestión de jugar ante un rival de distinto calibre podría derivar en un cambio de esquema. En el medio, hay dos jugadores que podrían volver en las últimas prácticas de la semana: Milton Giménez y Ander Herrera. Si esto ocurre, irían al banco de suplentes.